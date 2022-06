Aldo, Giovanni e Giacomo ritornano al cinema con un nuovo film natalizio

Ascolta questo articolo

Aldo, Giovanni e Giacomo hanno annunciato di essere al lavoro al nuovo film intitolato “Il più bel giorno della nostra vita“. I primi ciak sono iniziati nella giornata del 21 giugno, ma i fan del trio potranno vedere la nuova fatica solamente durante le feste natalizie.

Con un post su Instagram, il trio con la loro solita comicità hanno ironizzato sull’inizio dei nuovi lavori: “Siamo tornati! Siamo tornati! Ci abbiamo messo due anni per convincere Aldo a lasciare la Trinacria, ma adesso siamo qui al lavoro sul set del nostro nuovo film: due amici, un matrimonio e un guastafeste… Indovinate un po’ voi chi è! Ci vediamo a Natale al cinema (se non ci squagliamo prima per il caldo tropicale…)”.

Alla regia ritrovano nuovamente la mano esperta di Massimo Venier, con cui hanno collaborato nell’ultimo successo “Odio l’Estate”, uscito poche settimane prima dal lockdown a causa del Covid-19. Tra l’altro con Venier hanno lavorato anche al teatro per “Tel chi el telùn” e “Potevo rimanere offeso!” e al cinema con “Tre uomini e una gamba”, “Così è la vita”, “Chiedimi se sono felice”, “La leggenda di Al, John e Jack” e “Tu la conosci Claudia?”.

La sinossi del nuovo film di Aldo, Giovanni e Giacomo

Il riassunto della trama del “Il più bel giorno della nostra vita” viene pubblicata sull’sito dell’Ansa e sulla pagina Instagram del trio comico: “In una grande villa sul lago di Como tutto è pronto per celebrare il matrimonio di Elio e Caterina. Sarà il giorno più bello della loro vita e anche di quella dei loro genitori, Giacomo e Giovanni. I due si conoscono dai tempi della scuola e hanno condiviso tutto: l’azienda di famiglia – la Segrate Arredi – gli affetti, le vacanze… Peccato che insieme a Margherita, l’ex moglie di Giovanni nonché madre della sposa, arrivi al matrimonio anche Aldo, il suo nuovo compagno. Giacomo e Giovanni provano ad arginarlo, ma sotto i colpi di Aldo si aprono delle crepe da cui affiora un malessere nascosto, destinato a mettere in discussione l’amicizia tra Giovanni e Giacomo”.

Il film sarà girato tra Osnago e Bellagio, comuni rispettivamente ubicati nella provincia di Lecco e Como in Lombardia. Nel cast, oltre ovviamente ad Aldo, Giovanni e Giacomo, sono stati ufficializzati i nomi di Antonella Attili, Elena Lietti con la partecipazione di Lucia Mascino, Margherita Mannino, Giovanni Anzaldo, Pietro Ragusa e Roberto Citran.

Il soggetto e la sceneggiatura vengono firmati da Davide Lantieri, Michele Pellegrini, Massimo Venier e Aldo, Giovanni e Giacomo mentre viene prodotto da Agidi Due in associazione con Medusa Film ove tra l’altro distribuisce la pellicola in cinema.