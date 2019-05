Aldo, Giovanni e Giacomo: casting aperti per il nuovo film

Aldo, Giovanni e Giacomo sono pronti a ritornare nelle sale cinematografiche con un nuovo film intitolato “Odio l’estate“. I tre comici, in questo anno sabatico seguito al flop di “Fuga da Reuma Park“, hanno lavorato a nuovi progetti da solisti con l’obiettivo di ricaricare le batterie.

Aldo Baglio, con la regia di Enrico Lando, è stato protagonista del suo primo film da solista, “Scappo a casa“, ottenendo pareri discordanti. Giovanni Storti, invece, oltre ad essere il protagonista del cortometraggio “Magic Alps“, ha scritto un libro intitolato “Niente panico, si continua a correre“, editto da Mondadori. Infine, Giacomino Poretti, dal 28 settembre 2018, è in tournée con lo spettacolo teatrale “Fare un’anima“, diretto da Andrea Chiodi.

Il trio ora è pronto a ritornare insieme e, come rivela un comunicato pubblicato sulla pagina Facebook “Ozfilm – Produzioni Cinematografiche“, si cercano, con dei casting, attori oppure comparse che vogliano partecipare a questo nuovo progetto. Le riprese del film inizieranno da giugno ad agosto 2019 e si svolgeranno nella provincia di Lecce e Bari.

Nello specifico si cercano: uomini e donne tra i 18 e 75 anni, dall’aspetto distinto, borghese, fashion, disposti a girare scene in costume da bagno; uomini e donne di etnie diverse e, se necessario, con regolare permesso di soggiorno; banda musicale di paese; bambini/e tra i 6 e i 14 anni e donne disposte a girare una scena in acqua senza veli.

Per chi fosse interessato, l’appuntamento è il 29 maggio nella sala triangolare del Castello di Otranto, dalle ore 10 alle 18, muniti di documento d’identità, fotocopia del codice fiscale, eventuale permesso di soggiorno e copia del codice iban. Per chi non fosse disponibile in questa data, può inviare una mail completa di foto (primo piano e figura intera), documenti e curriculum a “figurazioni@ozfilm.it”, specificando nell’oggetto “candidatura_Odio l’estate”.