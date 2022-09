Al via il Festival del cinema di Venezia

Ascolta questo articolo

Al via la Mostra internazionale del cinema di Venezia, con presidente di giuria Julianne Moore; la star hollywoodiana sarà trampolino di lancio della 79^ edizione che si preannuncia ricca di ospiti internazionali, quali Catherine Deneuve, che sfilerà sul red carpet; un’edizione che si preannuncia sfavillante.

Dopo il Covid la sala torna finalmente a riempirsi , ed ospiti di eccezione saranno anche l’Academy Awards, in attesa della notte degli Oscar. Calcheranno il tappeto rosso fra gli altri Adam Driver e Greta Gerwig, presentando il film “White Noise”, regia di Noah Baumbach; Cate Blanchett che presenta “Tar”, diretto da Todd Field, mentre l’acclamato Timothée Chalamet, presenta l’ultimo film di Luca Guadagnino “Bones and all”.

Il grande assente è Shia LeBeouf che ha interpretato “Padre pio” di Abel Ferrara; al contrario Ana De Armas (dopo il successo di The Grey Man) e Adrien Brody, presenteranno “Blonde” la storia di Marylin Monroe. Presente anche Tilda Swinton con il suo “The eternal daughter”; Colin Farrell e Brendan Gleeson, amici ritrovati in “The Banshees of Inisherin”. Hugh Jackman, Vanessa Kirby e Laura Dern, interpreti del dramma familiare di Florian Zeller “The Son”. Sadie Sink, celebre grazie a “Stranger things”, arruolata dal regista Darren Aronofsky in “The Whale”insieme a Brendan Fraser.

Grande attesa per Harry Styles, che presenta fuori concorso, il film di Olivia Wilde “Don’t worry darling”. Ci sarà il maestro del cinema d’azione Walter Hill, accompagnato dai protagonisti del suo nuovo film “Dead for a dollar”, Willem Dafoe e Christoph Waltz, il quale riceverà il premio “Cartier Glory to the Filmaker 2022”.

Penelope Cruz presenterà il film italiano da lei interpretato “Immensità” di Crialese; per gli italiani in gara Luigi Lo Cascio con il film di Gianni Amelio “Signore delle formiche”. Presente il premio Oscar Alejandro Gonzalez Inarritu, in competizione con “Bardo, false chronicle of a handful of truths”.