Al Pacino compie 80 anni

Sabato 25 aprile Al Pacino ha raggiunto un traguardo importante, in quanto ha compiuto 80 anni. Una vita caratterizzata da continui passaggi che l’hanno consacrato come re di Hollywood che non ama invecchiare. L’attore si è sempre mantenuto in gran forma ed è noto il suo legame speciale con la Sicilia, terra in cui sono nati i suoi nonni.

Ha vissuto tante emozioni, passando da un set all’altro, ma un capitolo a parte deve essere dedicato anche alla sua infanzia. E’ stata una delle più difficili, in quanto all’età di nove anni venne abbandonato dal padre vivendo in ristrettezze economiche con i nonni. In una delle sue più recenti interviste per un programma statunitense, l’attore aveva parlato di se stesso in questi termini: “Io sono un sopravvissuto”.

Il sodalizio con il regista Francis Ford Coppola

Allo stesso tempo bisogna sottolineare che Al Pacino è vicino a compiere un traguardo rilevante, relativo ai suoi anni di carriera nel mondo dello spettacolo. Uno dei primi film ai quali ha preso parte coincide con l’inizio degli anni sessanta, ma la vera svolta per la carriera arriva nei primissi anni Settanta.

Si tratta del periodo in cui conosce il regista con il quale comincia un sodalizio pieno di successi, ovvero Francis Ford Coppola. E’ il 1972 e Al Pacino si trova a interpretare il ruolo di co-protagonista recitando insieme a Marlon Brando, nei panni di Michael Corleone all’interno della pellicola “Il Padrino“.

L’attore ama ricordare quel periodo che ha cambiato la sua carriera, facendolo approdare tra i grandi del cinema: “Ero un attore semisconosciuto, divenni un star, il successo arrivò in un attimo, eppure facevo questo mestiere ormai da molto tempo”. Inoltre si è distinto per essere uno dei pochi attori aver vinto la Triple Crown, i tre maggiori riconoscimenti per la recitazione: Oscar, Emmy, e Tony Award.