Al MUDEC la mostra "Disney – L’arte di raccontare storie senza tempo"

A partire da domani 3 settembre il MUDEC, Museo delle Culture di Milano, ospiterà la mostra Disney intitolata: l’arte di raccontare storie senza tempo, la quale potrà essere visitata fino al 14 febbraio del 2021. La mostra della Disney al MUDEC in realtà era stata programmata a partire da marzo fino a settembre di quest’anno ma, a causa dell’epidemia da Coronavirus il tutto era stato rinviato a data da destinarsi.

Adesso è ufficiale e la mostra tanto attesa finalmente potrà aprire le proprie porte al pubblico, con lo scopo di mostrare soprattutto cosa si cela dietro le classiche ed intramontabili opere della Disney, ovvero i processi creativi dietro le opere, i bozzetti, le creazioni musicali e tutto l’impegno e la ricerca che vanno avanti da anni.

Con questa mostra la Disney vuole mostrare cosa realmente si cela dietro le sue grandi opere e lo farà mostrando molti disegni e contenuti inediti, talvolta abbozzati, delle proprie creazioni ma non solo, infatti la mostra sarà consecutive,attiva e permetterà ai visitatori di partecipare nella creazione di nuove storie.

La mostra sarà sviluppata in più sale consecutive, ognuna delle quali vedrà il processo creativo dei presenti svilupparsi sempre più, fino al raggiungimento di una piccola storia. Si inizierà con il raccogliere un’idea e creare un plot narrativo, poi verranno creati i vari personaggi nella sala creazioni artistiche proseguendo via via fino alla realizzazione di una piccola storia che verrà poi stampata in un piccolo libretto da portare a casa.

In questo modo ogni visitatore potrà creare un proprio racconto, guidato e seguito da grandi esperti e tecnici nonché dalle attrezzature di cui dispone uno studio Disney, in più potrà vedere con i propri occhi quanto studio e quanto lavoro occorrono per poter creare le opere finali che ci fanno sognare sin da bambini.