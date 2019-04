"After", nelle sale italiane dall’11 aprile

Sta per arrivare anche nelle sale italiane “After“, il film tratto dalla omonima fan fiction nata su Whattpad, una piattaforma che unisce utenti di tutte le nazioni, sulla quale è possibile leggere o scrivere racconti e, appunto, fan fiction, ovvero storie ispirate da libri, film, serie e celebrità.

La fan fiction di “After” è stata scritta da Anna Todd, ispirandosi al cantante degli “One Direction” Harry Styles. La saga ha avuto da subito un grande successo, infatti ad oggi conta oltre un miliardo e mezzo di letture, diventando così un vero e proprio fenomeno letterario. La saga in seguito è stata anche pubblicata in 4 volumi da Simon & Shuster, vendendo finora circa 15 milioni di copie in tutto il mondo, di cui circa un milione e 400mila solo in Italia.

Dopo il successo ottenuto sia sul web che nelle librerie si è deciso di farne un film, che arriverà nelle sale italiane la prossima settimana, precisamente giovedì 11 aprile. “After” è interpretato da Josephine Langford nei panni della protagonista femminile Tessa Young e da Hero Fiennes, in quelli del protagonista maschile Hadrin Scott. Secondo le prime indiscrezioni questo sarà solo il primo film di una saga.

La trama del film è molto semplice, come affermato dalla stessa scrittrice: Tessa è una studentessa di 19 anni, una ragazza e figlia modello dedita allo studio, mentre Hadrin, al contrario, è un ragazzo tormentato, che studia senza impegno e non ha obiettivi o ambizioni. Inizialmente tra i due ragazzi non c’è molta simpatia, solo in seguito nascerà un amore appassionato che sarà però turbato da segreti e difficoltà.

Proprio per la semplicità della trama, la scrittrice Anna Todd ha dichiarato che non si sarebbe mai aspettata un tale successo; nonostante molti lettori le dicono di riconoscersi nei personaggi, in quanto la storia tratta temi universali e segna il passaggio dall’adolescenza all’età adulta, continua a non darsi una spiegazione esauriente in proposito.