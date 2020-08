After 2 arriva al cinema e il trailer promette già scintille tra Tessa e Hardin

Dopo il grande successo ottenuto con il primo film di After, tratto dai libri di Anna Todd, uscito l’11 aprile dello scorso anno, il prossimo 2 settembre uscirà nei cinema il secondo capitolo della saga, intitolato “After 2 – We collided“. I protagonisti indiscussi saranno anche questa volta i giovani ed amatissimi Josephine Langford nei panni della dolce Tessa e Hero Finnies Tiffin in quelli di Hardin, bello e dannato.

Al centro della trama ci sarà nuovamente la storia d’amore tra i due, nata sui banchi del college è finita in malo modo a causa di una bugia di Hardin. Nonostante ciò, Tessa e Hardin non riescono a separarsi e saranno sempre e ovunque legati da un filo sottile ma indistruttibile. Entrambi lo sanno, ma almeno all’inizio cercano di andare avanti e riprendere in mano le proprie vite.

Se Hardin, lontano dalla buona influenza della sua Tessa, torna ad essere il bad boy di un tempo, perdendosi in cattive abitudini, al contrario Tessa si dimostra più matura e più sicura di sé rispetto al passato: comincia lo stage presso la casa editrice Vance e proprio qui farà un incontro che potrebbe cambiare per sempre la sua vita.

Tra i corridoi della casa editrice, infatti, Tessa incontrerà Trevor, interpretato da Dylan Sprouse, e tra i due nascerà immediatamente una grande intesa. Trevor è tutto ciò che Hardin non è: impegnato sul lavoro, tranquillo, rassicurante e affidabile. Oltre a ciò è molto bello e Tessa ne è immediatamente attratta, suscitando le gelosie del suo ex fidanzato Hardin.

Ma la storia tra Tessa e Hardin non è un capitolo chiuso: la giovane, infatti, continua a pensare alla sua storia con Hardin e tra alti e bassi i due continueranno a vedersi in una passione sempre crescente, che però non li terrà al sicuro dalle furiose litigate che saranno all’ordine del giorno.