Adele si dà al cinema: la cantante è alla ricerca di copioni per il debutto

I fan di Adele dovranno attendere ancora prima dell’arrivo di un nuovo album. Pare infatti che l’artista britannica stia progettando il suo ritorno sulle scene, ma non con un nuovo disco, bensì con un film. La cantante ha già toccato il campo cinematografico, vincendo un Oscar ed un Golden Globe con il brano “Skyfall” colonna sonora dell’omonimo film di 007.

La 32enne adesso ha intenzione di tentare la carriera di attrice, e la sua etichetta discografica sta cercando copioni adatti tramite la loro compagnia cinematografica associata. “L’etichetta di Adele farebbe qualsiasi cosa per renderla felice, e stanno facendo di tutto per assecondare il suo nuovo interesse nella recitazione“, racconta una fonte ai tabloid inglesi.

“Ma mentre sperano che avrà successo, non vogliono che sia troppo occupata perché hanno bisogno che torni in studio di registrazione per il nuovo disco. […] da un certo punto vogliono aiutarla ad aprire nuove porte, dall’altro vogliono, come tutto il resto del mondo, che continui a sfornare hit“.

Adele, che ha finalizzato lo scorso mese il divorzio da Simon Konecki con il quale condivide il figlio di 8 anni Angelo, ha recentemente presentato il “Saturday Night Live” stupendo il pubblico grazie al suo tempismo comico e sfoggiando il nuovo fisico dopo aver perso oltre 40 chili. Anche il nuovo look di Adele avrebbe contribuito alla sua volontà di tentare una nuova carriera, con la speranza che un fisico più snello possa attrarre una maggiore varietà di ruoli.

L’ultimo disco di Adele è stato il successo “25” che risale al 2015 e dal quale provengono i singoli di successo “Hello” e “When we were young”. Nonostante di tratti solo del suo terzo album, dopo “19” del 2008 e “21”del 2011, la cantante britannica è tra le artiste più vendute e premiate di tutti i tempi, con oltre 120 milioni di vendite e ben 15 Grammy.