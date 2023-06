Addio all’attore premio Oscar Alan Arkin

Addio ad un grande attore del panorama cinematografico, si è spento infatti all’età di 89 anni, per problemi cardiaci, Alan Arkin, divenuto famoso per aver interpretato il nonno della piccola Abigail Breslin nel capolavoro “Little miss sunshine” del 2006 , che gli è valso un Oscar come attore non protagonista.

Attivo nel mondo del cinema fin dagli anni 60, ricevette una seconda candidatura ai premi Oscar, non vinta, per il film di Ben Affleck “Argo“, battuto da Christoph Waltz. Di origine ebraica, nacque a Brooklyn e a undici anni si trasferì a Los Angeles perchè il padre lavorava come scenografo negli studios di Hollywood.

Si innamorò fin da subito della recitazione, studiò teatro e si formò in numerose scuole, studiando il metodo Stanislavskij; si laureò al Bennigton College. Tra le sue interpretazioni successive, L’infallibile ispettore Clouseau? (1968) di Bud Yorkin, dove interpreta Closeau, L’urlo del silenzio (1968) di Robert Ellis Miller, per il quale venne candidato al premio Oscar.

Nel 1990, con Johnny Depp e Winona Ryder, recita in “Edward mani di forbice” – dove interpreta il padre della Ryder – del regista Tim Burton, poi con Robert Redford in Havana (1990) di Sydney Pollack, in Gattaca del 1997. Partecipò come guest star a Will & Grace. Candidato al Golden globe e vincitore con “Arrivano i russi Arrivano i russi“, ha recitato in “Io e Marley”.

Per la tv è stato candidato al golden globe come miglor attore non protagonista in “Il metodo Kominsky”, ed ha avuto un ruolo da doppiatore nel film d’animazione “Minions 2”. È stato anche regista. Ha avuto tre mogli; danno il triste annuncio della sua scomparsa i figli e i nipoti. Attore versatile di innegabile talento, dolce e gentile, lascia una numerosa famiglia.