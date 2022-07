Addio all’attore David Warner, attore di "Titanic" e "Piccolo Grande Amore"

Ascolta questo articolo

L’attore Britannico David Warner è morto. Ad annunciarlo la famiglia, che ha rilasciato un comunicato ufficiale alla BBC News, nel quale confermano che l’attore 80enne è scomparso domenica a causa di una “malattia dovuta al cancro“.

“Nel corso degli ultimi 18 mesi, ha approcciato la sua diagnosi con la grazia e la dignità che lo contraddistinguevano”, ha scritto la sua famiglia. “Mancherà tantissimo a noi, la sua famiglia, gli amici, e lo ricorderemo tutti come un uomo, compagno e padre dal cuore gentile, generoso e compassionevole“.

I ruoli più famosi dell’attore a livello internazionale sono sicuramente quelli di Jennings nel film “Il presagio” del 1976 e di Spicer Lovejoy, il perfido valletto e guardia del corpo di Cal (Billy Zane), principale antagonista di Jack (Leonardo di Caprio) e Rose (Kate Winslet) nel capolavoro del 1997 “Titanic“.

Il pubblico italiano però forse lo ricorderà maggiormente grazie al ruolo del Principe Massimiliano in “Piccolo Grande Amore“, film romantico del 1993 che vide protagonista un giovanissimo Raoul Bova. Nel film Marco, interpretato da Bova, si innamora di Sofia (Barbara Snellenburg), che, sotto il falso nome di Lisa, si nasconde per sfuggire alle nozze combinate con Frederick di Sassonia per risolvere i problemi economici del padre. David interpretava proprio il padre della giovane principessa in fuga, che alla fine del film riconosce gli errori delle proprie azioni e avalla il matrimonio della figlia con Marco.

“La sua eredità ed il suo lavoro straordinario hanno toccato le vite di così tante persone negli anni. Siamo distrutti“, conferma la famiglia. Nella sua longeva carriera, l’attore britannico aveva interpretato oltre 220 ruoli tra film e televisione, oltre a moltissime interpretazioni a teatro. Il suo ultimo grande ruolo era stato quello dell’ammiraglio Bloom ne “Il Ritorno di Mary Poppins” del 2018. Gli sopravvivono la compagna Lisa Bowerman, il figlio Luke e la nuova Sarah, l’amica stretta Jane Spencer Prior, la prima moglie Harriet Evans e “molti dei suoi amici d’oro”, legge il comunicato rilasciato dalla famiglia.