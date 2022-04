Addio all’attore comico Gilbert Gottfried

È venuto a mancare a 67 anni a causa di una lunga malattia l’attore, doppiatore e comico statunitense Gilbert Gottfried, molti di noi lo ricorderanno per aver interpretato principalmente Igor, il cattivissimo impiegato dell’agenzia di adozioni del film Piccola peste negli anni Novanta, a fianco dell’attore venuto a mancare nel 2003, John Ritter, il papà del bambino terribile che faceva mille malefatte.

Ma non solo Gilbert era anche il doppiatore ufficiale del cattivo pappagallo Jago di Jafar nel cartoon Aladdin, l’attore è ricordato su twitter con un caro ricordo da parte della sua famiglia, era un uomo buono e gentile sempre pronto ad aiutare il prossimo, e chiedono di onorarlo continuando a ridere a crepapelle in suo ricordo.

Aveva recitato anche in “Beverly Hills Cop II – Un piedipiatti a Beverly Hills II” con la regia di Tony Scott nel 1987 e, sempre con ruoli comici, in “Don, un cavallo per amico” (1988), “Le avventure di Ford Fairlane” (1990), “Senti chi parla 2” (1990). Era di New York e iniziò lavorando nella stand up comedy e con il popolare programma Saturday Night Live.

L’attore soffriva di una forma grave di insufficienza cardiaca, Il suo personaggio di comico presentava una voce stridula esagerata e un’enfasi sull’umorismo crudo. È apparso come il cavallo di Peter in un episodio di I Griffin intitolato ” Boys Do Cry ” (in cui Peter Griffin è entusiasta di apprendere che Gottfried sta fornendo la voce del cavallo).

Ha anche recitato in Hannah Montana nel ruolo di Barny Bittmen. Nel gennaio 2009, Gottfried ha lavorato di nuovo con David Faustino per un episodio dello spettacolo di Faustino Star-ving . Nel 2011, Gottfried è apparso nell’episodio “Lost Traveller” in Law & Order: Special Victims Unit. La fortunata serie di film Piccola peste lo vedeva protagonista accanto all’ex attore bambino Michael Oliver, che interpretava Junior.