Addio a Verne Troyer: è morto il famoso Mini Me di Austin Powers

L’attore Verne Troyer, 49 anni, è morto nel corso della giornata di ieri, 22 aprile 2018. Era conosciuto per aver interpretato il ruolo del Mini Me, il clone in formato “tascabile” del cattivissimo e perfido Dottor Male, nel famoso film Austin Powers: la spia che ci provava e nel suo sequel, uscito nel 2002, Austin Powers in Golmember. Aveva anche interpretato un ruolo nel primo film di Harry Potter.

L’attore era affetto da nanismo ed era stato ricoverato pochi giorni fa in una clinica a causa di un incidente domestico, che non è stato meglio precisato. Ma, secondo la rivista People, l’uomo era stato ricoverato per un avvelenamento da alcol. Precedentemente, l’attore era già stato ricoverato in passato a causa del suo problema con l’alcolismo.

La notizia della sua morte è arrivata attraverso un comunicato pubblicato sul profilo ufficiale di Instagram dell’attore.

Verne Troyer era nato a Sturges, in Michigan, ed era una delle persone più piccole del mondo. Era alto appena 81 cm, a causa dell’acondroplasia, una forma di nanismo ereditaria che colpisce solo le braccia e le gambe. Gli arti crescono meno rispetto al resto del corpo proprio a causa di questa malattia.

La sua carriera cinematografica era iniziata anni fa, quando l’attore cominciò a comparire come stuntman. Proseguì poi la sua carriera diventando attore e interpretando anche il ruolo di Griphook nel primo capitolo della saga dei film di Harry Potter. Dal 2009 però l’attore non è più apparso sul grande schermo.

Sul suo profilo Facebook si legge: “E’ con grande tristezza e con il cuore pesante che scriviamo che oggi Verne è morto“. L’attore è stato ricordato come una persona molto premurosa, determinata, forte e sempre sorridente; tutti lo hanno dipinto come un professionista, una persona molto positiva nonostante i suoi numerosi problemi, e una persona straordinaria.