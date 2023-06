Addio a Philippe Pozzo di Borgo, ispirò il film "Quasi amici"

Si è spento all’età di 72 anni l’uomo conosciuto per aver ispirato il film francese “Quasi amici“, con Omar Sy e Francois Cluzet; quest’ultimo impersonava nel film Philippe Pozzo di Borgo, uomo d’affari di Parigi costretto sulla sedia a rotelle a causa di un rovinoso incidente in parapendio. Nobile di nascita, Pozzo di Borgo è deceduto in Marocco.

La sua triste vita fu un punto di svolta per i registi per raccontare la sua storia, che lo compiangono su Twitter in un post descrivendolo come una persona d’oro che ha cambiato loro la vita, era la dimostrazione della resilienza dell’essere umano. Il film ha avuto una risonanza mediatica mondiale, entrando di diritto nella storia della cinematografia francese e non.

Philippe ebbe l’incidente a 41 anni, praticava molto spesso quello sport ed era un professionista. Perse sua moglie a causa di un cancro e rimase solo in una grande dimora a Parigi. Proprio come nel film, un ragazzo algerino, con precedenti penali, irrompe nella sua vita, lo accudisce, essendo lui non autosufficiente, facendogli cambiare visione della vita.

Nella sua autobiografia “Il diavolo custode” racconta il rapporto indissolubile che lo lega a questo ragazzo, Abdel Yasmin Sellou, che gli ha cambiato la vita, interpretato da Omar Sy; i registi rimangono affascinati dalla sua storia e decidono di scrivere una sceneggiatura, per comporre un film sublime.

La cinematografia francese piena di ricercatezze ed in questo caso senso di fratellanza, lo dimostra appieno in quest’opera mai banale, dove due uomini con due storie alle spalle completamente diverse sono accomunati da un fil rouge, una dimostrazione di affetto reciproco, perfettamente compatibili e portatori anche di una certa filosofia di vita disillusoria. Il protagonista ha perso tutto come in un certo senso il ragazzo algerino, ma la loro amicizia li farà ricredere sul senso della vita.