Addio a Paul Sorvino, scompare ad 83 anni la star di "Quei Bravi Ragazzi"

Paul Sorvino, attore italo americano conosciuto in tutto il mondo grazie a “Quei Bravi Ragazzi”, è morto lunedì mattina all’età di 83 anni. Ad annunciare la triste notizia la moglie, Dee Dee Sorvino, che ha pubblicato un comunicato confermando la scomparsa del marito, avvenuta il 25 luglio presso la Clinica Mayo a Jacksonville, in Florida.

“I nostri cuori sono spezzati“, dice Dee Dee nel comunicato, spiegando che il Paul è morto per cause naturali. “Ha affrontato problemi di salute negli ultimi anni”, spiega il comunicato, senza entrare nei dettagli. “Non ci sarà mai un altro Paul Sorvino, è stato l’amore della mia vita, e uno dei più grandi interpreti che abbia mai graziato lo schermo ed il palcoscenico“.

Nato da madre del Connecticut ma di origini molisane e da padre napoletano emigrato in America, Paul Anthony Sorvino nacque a New York il 13 Aprile 1939. La sua carriera ebbe inizio come redattore di testi in una agenzia pubblicitaria, ma nel contempo studiò canto per 18 anni. Decise di iniziare a recitare a teatro mentre frequentava l’Accademia Americana di Musica e Drama, durante i quali affinò le sue doti come cantante lirico, scrittore e scultore, e debuttò a Broadway nel 1964.

I suoi ruoli più famosi sono sicuramente quelli di Paulie Cicero in “Quei Bravi Ragazzi“, film capolavoro sulla mafia di Martin Scorsese del 1990, e Phil Cerreta, il Sergente della Polizia di New York nella nota serie “Law & Order – I due volti della giustizia“. Nella sua carriera anche ruoli in film di spicco come “Romeo + Giulietta di William Shakespeare” di Baz Luhrmann, nel quale interpretò Fulgencio Capuleti, e “Gli intrighi del potere – Nixon“, nel quale vestì i panni di Henry Kissinger.

La figlia, l’attrice Mira Sorvino, ha postato su Twitter un tributo all’amato genitore. “Mio padre, il grande Paul Sorvino, è morto“, ha scritto la star 54enne. “Il mio cuore è a pezzi: una vita di amore, gioia e saggezza con lui è finita. Era il padre più meraviglioso. Lo amo così tanto. Ti mando amore nelle le stelle, papà, mentre ascendi.” Paul lascia la moglie Dee Dee, che aveva sposato nel 2014, tre figli e cinque nipoti. L’attore sarà sepolto nel Cimitero Hollywood Forever di Los Angeles.