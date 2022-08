Addio a Olivia Newton-John: la star di "Grease" è scomparsa a 73 anni dopo una lunga lotta contro il cancro

Ascolta questo articolo

Lutto nel mondo del cinema e della musica, in seguito alla morte di Olivia Newton-John. La star è scomparsa all’età di 73 anni, come confermato dal marito John Easterling lunedì, dopo una lunga battaglia contro il cancro al seno, con il quale l’attrice ha dovuto lottare a più riprese nel corso degli ultimi trent’anni.

Easterling ha annunciato la triste notizia nella pagina Facebook di Olivia, scrivendo: “La Dama Olivia Newton-John è morta in pace nel suo Ranch nella California del Sud questa mattina, circondata dalla famiglia e dagli amici. Vi chiediamo di rispettare la nostra privacy in questo momento difficile“.

Olivia ha raccontato pubblicamente la sua lunga lotta contro il cancro al seno, che l’ha colpita per la prima volta nel 1992. Dopo la guarigione, la star ha dovuto nuovamente combattere dopo una seconda diagnosi nel 2013, affrontando poi la malattia per la terza volta dal 2017. In questi 30 anni, la Newton-John non ha mai smesso di condividere con il pubblico il suo percorso.

“Olivia è stata un simbolo di trionfo e speranza per oltre 30 anni, nel condividere il suo viaggio con il cancro al seno. La sua guarigione ed esperienza pionieristica con la medicina a base vegetale continua con la Fondazione Olivia Newton-John Foundation, dedicata alla ricerca di medicine vegetali e cancro. Invece di fiori, ha chiesto donazioni all’associazione“, ha scritto il marito su Facebook.

Alla star sopravvivono la figlia 36enne Chloe Lattanzi, il marito John ed i suoi fratelli. Nella sua longeva carriera, Olivia è sicuramente nota grazie al ruolo di Sandy nel musical del 1978 “Grease“, che la rese famosa a livello mondiale ed è ancora oggi riscoperto ed amato da migliaia di giovani. Oltre alla carriera di attrice, la star ha avuto anche grandi successi in campo musicale. La sua canzone più nota, uscita nel 1981, è il singolo “Physical“.