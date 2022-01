Addio a Morgan Stevens, l’attore di Melrose Place e Saranno Famosi

Un noto attore hollywoodiano, famoso negli anni ’80/’90 per aver interpretato l’insegnante David Reardon in Saranno famosi dal 1982 al 1984, è venuto a mancare; era un volto noto della televisione essendo apparso in molte commedie americane dell’epoca e serie tv. È anche apparso come Jack Gardner nella miniserie e nelle successive serie “A Year in the Life” (1986–1988)., nel 1995 in “Melrose place” come Nick Diamond, “Love boat”, “Magnum P.I.“, “Mc Gyver” e “La signora in giallo”. La sua ultima apparizione fu come Preside Max Hanson in un episodio del 1999 di “Walker Texas Ranger”.

Negli anni ’90 venne accusato da agenti di polizia di guidare in stato di ebbrezza e venne arrestato a seguito di un incidente, in prigione venne malmenato dagli agenti ma in seguito venne del tutto scagionato e chiese i danni. Si era trasferito a Hollywood da ragazzo subito dopo la laurea per intraprendere la carriera di attore.

È apparso in tv anche come ospite di alcuni show, tra cui “Murder”, “She Wrote”, “One Day at a Time”. Melrose Place è stata una popolare serie tv anni ’90 creata da Darren Star e prodotta da Aaron Spelling. Fu trasmessa negli Stati Uniti dall’emittente Fox dall’8 luglio 1992 al 24 maggio 1999. In Italia debuttò su Italia 1 il 7 ottobre 1993 e fino al 16 luglio 2000. Melrose Place è la seconda serie del franchise di Beverly Hills 90210 in California.

In Italia Morgan Stevens è apparso un paio di volte tra le serie finaliste nominate per ricevere il Telegatto, senza però mai vincere. Saranno famosi (Fame) è una serie televisiva statunitense creata da Christopher Gore e prodotta dalla Metro-Goldwyn-Mayer Television sulla scia del successo dell’omonimo film diretto da Alan Parker nel 1980.

È andata in onda negli Stati Uniti dal 1982 al 1987 sulla rete NBC, ricevette 34 nomination agli Emmy vincendone tre, nonché un Telegatto per la Miglior serie televisiva. Un gruppo di studenti e insegnanti della New York School of the Performing Arts mettono in scena i piccoli e grandi drammi personali, familiari e sentimentali in una serie di numeri musicali, in particolare coreografie e musical.