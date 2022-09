Addio a Louise Fletcher, l’infermiera Ratched di "Qualcuno volò sul nido del cuculo"

Ascolta questo articolo

È scomparsa Louise Fletcher, attrice dell’Alabama diventata famosa il tutto il mondo per il ruolo della spietata infermiera Ratched, uno dei personaggi più crudeli nella storia del cinema, in “Qualcuno volò sul nido del cuculo“. La star aveva 88 anni, ed è morta per cause naturali nella sua casa di Montdurausse, in Francia, come confermato da suo figlio Andrew Bick a The Hollywood Reporter.

Louise, che vinse un premio Oscar per la sua interpretazione a fianco di Jack Nicholson nel film cult del 1975, era figlia di genitori sordi, e tenne uno dei discorsi di accettazione più toccanti della storia degli Oscar. Quando fu chiamato il suo nome come migliore attrice protagonista, la star fu una delle prime persone ad accettare il premio con il linguaggio dei sordomuti, affinché i genitori potessero capire quello che diceva.

A livello televisivo, è nota per aver interpretato in “Star Trek: Deep Space Nine” la leader religiosa Kai Winn Adami, ruolo che ha vestito dal 1993 al 1999, mentre nd received nel1996 e nel 2004 ha ricevuto due nomination agli Emmy Awards per i suoi ruoli da guest star negli show “Picket Fences” e “Joan of Arcadia”.

La Fletcher era stata colpita due volte dal cancro al seno, riuscendo a sopravvivere entrambe le volte alla malattia. Dopo aver esordito a 24 anni come attrice, aveva lasciato la carriera per due decenni per crescere i figli lontani da Hollywood. Dopo il ritorno sulle scene nel 1974, il regista Milos Forman la volle per “Qualcuno volò sul nido del cuculo”, che arrivò a vincere 5 premi Oscar.

Nella sua lunga carriera, la Fletcher ha anche interpretato ruoli in film come “L’esorcista II – L’eretico” (1977), “Cruel Intentions : Prima regola- non innamorarsi” (1999), “Fiori nell’attico” (1987) e “C’era una volta in America” (1984). Nonostante l’età avanzata, non aveva abbandonato la recitazione, e negli ultimi anni era comparsa in piccoli ruoli in serie come “Shameless” “Private Practice”, “Heroes” e “Girlboss”.