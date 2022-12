Addio a Kirstie Alley, star di Senti chi parla e Harry a pezzi

Ascolta questo articolo

Se ne va a causa del cancro un’attrice iconica degli anni Novanta, stiamo parlando di Kirstie Alley; la malattia non le ha lasciato scampo e all’età di 71 anni ha perso la sua battaglia. Attrice eclettica, divertentissima, spassosa, la ricordiamo anche con le gemelle Olsen nel film “Matrimonio a quattro mani” del 1995.

Era una nonna meravigliosa dicono i figli dandone l’annuncio, ha combattuto fino alla fine, aveva la gioia di vivere negli occhi, un messaggio d’amore anche da parte di John Travolta suo partner nei film degli anni Novanta, “Senti chi parla“, “Senti chi parla 2” e “Senti chi parla adesso”, scrivendo su Instagram: “Kirstie è stata una delle relazioni più speciali che abbia mai avuto. Ti amo Kirstie. So che ci rivedremo”.

Ultimamente Kirstie era stata tagliata fuori da Hollywood a causa del suo aumento di peso e alla sua lotta all’obesità, con la serie tv “Fat actress” ha sempre lottato per restare nel mondo cinematografico nonostante i canoni di Hollywood; famosa per aver interpretato la serie tv “Cin Cin“, poi “Harry a pezzi” di Woody Allen.

Le difficoltà nel trovare delle parti all’inizio della sua carriera e il divorzio dal primo marito Bob Alley nel 1977 la gettano in una profonda crisi, nella quale diventa dipendente dalla cocaina. Dopo essersi disintossicata accetta il suo primo ruolo in “Star trek 2“; dopo la fine della serie a causa del divorzio dal secondo marito Parker Stevenson e la sua carriera in declino, l’attrice sfoga le sue frustrazioni sul cibo, tanto da arrivare a pesare 100 kg.

Nota al pubblico per la sua grande simpatia, ha partecipato al programma “Dancing with the Stars” nel 2010. Per la televisione ha lavorato in “Love boat”, “L’atelier di Veronica”, “Dharma & Greg” e “Senza traccia“. Era una donna piena di vita che sdrammatizzava sempre sulle sue imperfezioni.