Addio a James Caan, il Sonny Corleone de Il Padrino

Se ne va una leggenda del cinema, l’attore americano nato a New York, James Caan, all’età di 82 anni, ne dà l’annuncio la famiglia, noto soprattutto per aver recitato da protagonista in “Misery non deve morire” accanto a Cathy Bates nel 1990, e per l’interpretazione di Sonny Corleone, rabbioso e violento primogenito ne “Il Padrino” del 1972 di Francis Ford Coppola. parte per la quale l’attore ricevette una candidatura al premio Oscar per il miglior attore non protagonista.

Molto attivo negli anni Settanta e Ottanta, ebbe una famiglia numerosa e quattro mogli, era originario del Bronx, figlio di una famiglia di immigrati tedeschi, era un talento del baseball, poi decise di cimentarsi nella recitazione; tra il 2003 e il 2007 ha interpretato il protagonista “Big Ed” Deline nella serie televisiva Las Vegas.

È inoltre apparso in diversi film di successo, tra cui Doringo! (1965), El Dorado (1966), 40.000 dollari per non morire (1974), Rollerball (1975), Quell’ultimo ponte (1977), Strade violente (1981), Giorni di gloria… giorni d’amore (1991), Omicidi di provincia (1993), L’eliminatore – Eraser (1996), Marlowe – Omicidio a Poodle Springs (1998) e Dogville (2003).

Nel 1978 ottiene una stella sulla Hollywood Walk of Fame al 6.648 di Hollywood Boulevard. Nel 1980 fa il suo esordio alla regia con Li troverò ad ogni costo, Dal 1982 al 1987 Caan non interpreta alcun film. Sofferente infatti di depressione in seguito alla morte della sorella, comincia ad abusare di cocaina. Torna al cinema nel 1987 quando l’amico Coppola lo chiama per interpretare un sergente in Giardini di pietra, un film sugli effetti della guerra del Vietnam. In seguito recita in film popolari come Alien Nation (1988), Dick Tracy (1990).

Nel 1992 riscuote successo con Mi gioco la moglie… a Las Vegas insieme a Sarah Jessica Parker e Nicolas Cage, interpretando un famoso giocatore di poker. Nel 1996 appare in Un colpo da dilettanti insieme ai fratelli Luke e Owen Wilson al loro esordio sul grande schermo, Nel 2004 presta la voce in un episodio della serie animata I Simpson, nell’episodio Tutto è lecito in guerra e in cucina nel ruolo di se stesso, dove alla fine dell’episodio viene ucciso allo stesso modo di Sonny Corleone nel film Il padrino.

L’anno successivo interpreta il Boss Frank Vitale nella commedia Mickey occhi blu (1999) con Hugh Grant, Burt Young e Jeanne Tripplehorn. Ha rifiutato diversi ruoli in film che sono diventati importanti, i più famosi sono: Qualcuno volò sul nido del cuculo, Il braccio violento della legge, Incontri ravvicinati del terzo tipo, Kramer contro Kramer, Apocalypse Now, Blade Runner, Love Story e Superman.