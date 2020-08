Addio a Chadwick Boseman, la star di "Black Panther" muore di cancro a 43 anni

La star della Marvel Chadwick Boseman è morto a soli 43 anni venerdì 28 Agosto. A confermare la terribile notizia è il portavoce ufficiale dell’attore, che nella pagina Instagram della star ha scritto che Chadwick è venuto a mancare a casa circodato dalla moglie e dai suoi familiari dopo una battaglia di quattro anni con il canrco al colon.

“Chadwick è stato diagnosticato con un cancro al colon del terzo stadio nel 2016, e lo ha combattuto nel corso di questi anni mentre è avanzato al quarto stadio“, scrive il Team dell’attore su Instagram.

L’attore, diventato una star a livello internazionale grazie al ruolo del Re di Wakanda T’Challa nel film della Marvel “Black Panther” ed interprete del supereroe Pantera Nera anche negli altri film degli Avengers “Avengers: Endgame”, “Avengers: Infinity War” e “Captain America: Civil War”, non aveva mai fatto menzione in pubblico della sua lotta privata contro la malattia.

Nato nel 1976 in South Carolina figlio di un’infermiera e di un tappezziere, Boseman si era laureato presso la Howard University prima di intraprendere la professione di attore e trovare il successo come grazie a due film biografici: interpretò il giocatore di baseball Jackie Robinson in “42 – La vera storia di una leggenda americana” ed il cantante James Brown in “Get on Up – La storia di James Brown” prima di essere ingaggiato dalla Marvel per interpretare Black Panther.

“Un vero lottatore, Chadwick ha perseverato nonostante tutto, e vi ha donato molti film che avete amato, tutti girati tra infinite operazioni e chemioterapie”, sottolinea il team dell’attore, che ha girato ben 7 film dopo la diagnosi nel 2016 tra cui i tre film della serie degli Avengers, “Da 5 Bloods – Come fratelli”e “City of Crime”.

In queste ore sul web stanno arrivando i primi messaggi di condoglianze dai co-star degli “Avengers”, tra cui Chris Evans (Capitan America) che scrive “Sono totalmente devastato, è più che straziante. Chadwick era speciale, un vero originale. Sarò grato in eterno per la nostra amicizia”, Mark Ruffalo (Hulk) che scrive “Che uomo e che talento immenso. Fratello, eri uno dei più grandi di tutti i tempi e la tua grandezza era solo all’inizio”, Brie Larson (Capitan Marvel), che ha commentato “Chadwick era una persona che emanava potere e pace. Che rappresentava qualcosa di più di se stesso. Che si prendeva il tempo per sapere come stavi veramente” e Chris Hemsworth (Thor), che ha scritto “Mi mancherai amico. Assolutamente straziante. Una delle persone più genuine che abbia mai incontrato.”