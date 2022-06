A luglio il via al Giffoni film Festival

Ascolta questo articolo

Dal 21 al 30 luglio avrà luogo in provincia di Salerno il Giffoni film Festival, la kermesse cinematografica in cui ragazzi e bambini mostreranno la loro bravura di cineasti; sono oltre 200 i film a concorso, che vengono anche da oltreoceano, impreziositi quest’anno da temi importanti come l’ambiente, i cambiamenti climatici in atto, il coraggio di superare le proprie paure e affrontare le sfide, tutte con fine comune di trovare il proprio posto nel mondo.

E’cosi che 5000 giovani di tutto il mondo saranno giudicati dalla giuria, sarà possibile visionare in streaming sulla piattaforma MYmovies una selezione dei film in concorso accedendo con un abbonamento al festival di 12,90€ oppure iscrivendosi a MyMovies One. Superospiti saranno Alex Polidori il doppiatore di Spiderman e Filippo Scotti, l’interprete di E’ stata la mano di Dio.

Ci saranno quattro lungometraggi fuori concorso, e 27 cortometraggi in concorso, poi ci sono i lungometraggi dai 6 ai 9 anni, Crescita, accettazione e fantasia. Ma anche natura, riscatto e speranza al centro dei 9 cortometraggi dedicati ai bambini dai 6 ai 9 anni, Alla sezione bambini di 10 anni si aggiungono altre due storie di coraggio e amore, ancora sentimento e perseveranza guideranno le vicende dei protagonisti delle opere sottoposte ai giurati di Giffoni.

La difficoltà nel mostrare i propri sentimenti, le passioni condivise, adolescenza e la speranza di un mondo migliore al centro dei 6 cortometraggi dedicati ai ragazzi dai 10 ai 12 anni, Sono altre due le opere che vanno a delineare la sezione Generator +13, storie intense ed emozionanti che vedranno coinvolti i giurati dai 12 ai 15 anni.

Le difficoltà e gli errori, la voglia di ricominciare e l’ostinazione a realizzare i propri sogni. Sono questi i temi dei film che si aggiungono alla sezione Generator +16 Responsabilità e forza, coraggio e premura. Ma anche dolore e pazienza, accettazione e riscoperta al centro delle due opere che vanno a completare la sezione dedicata di Generator +18: un’edizione tutta da gustare.