"10 giorni senza mamma", il nuovo film con Fabio De Luigi

Arriva nelle sale italiane il nuovo film dal titolo “10 giorni senza mamma“, diretto dal regista Alessandro Genovesi, che vede protagonisti Fabio De Luigi e Valentina Lodovini. Si tratta di una commedia leggera, che sta riscuotendo un notevole consenso da parte degli spettatori italiani. Il film è prodotto dalla Colorado Film insieme a Medusa Film. La durata è di 112 minuti.

Tra gli attori che interpretano il film troviamo: Fabio De Luigi, Valentina Lodovini, Angelica Elli, Matteo Castellucci, Bianca Usai, Diana Del Bufalo, Niccolò Senni ed Antonio Catania. Il regista, Alessandro Genovesi, annovera tra i suoi lavori film come “La peggior settimana della mia vita“, del 2011, e “Il peggior Natale della mia vita” dell’anno successivo, che hanno come protagonista sempre De Luigi.

È una commedia leggera per famiglie, mai volgare, che veicola diversi messaggi inerenti la famiglia e la crescita dei bambini. I ragazzi sono stati ben diretti dal regista e gli adulti hanno svolto il loro dovere senza troppe gigionerie. Sono due settimane che il film è in proiezione in 520 sale in tutta Italia ed è al momento il primo al box office italiano; nell’ultimo weekend ha, infatti incassato 1.911.358 euro e in totale ben 4.465.950 euro, numeri che dimostrano l’alto grado di apprezzamento da parte del pubblico.

La trama

Cosa può succedere se una mamma sempre presente si allontana da casa per dieci giorni e lascia da solo il padre sempre assente per motivi di lavoro? Questa è l’idea base del film, che si sviluppa su alterne ed esilaranti vicende che vedono il protagonista del film, Carlo, interpretato da Fabio De Luigi, alle prese con la famiglia ed i figli senza l’appoggio della mamma, Giulia, interpretata da Valentina Lodovini.

I due hanno tre figli; Camilla, un’irrequieta adolescente 13enne, Tito, di dieci anni, sempre pronto a fare scherzetti innocui e la piccolina Bianca, di due anni, che non parla ma prende sempre ciò che vuole. Dopo la partenza della mamma per una vancanza di dieci giorni, Carlo rimane alle prese con pasti da cucinare, inserimenti all’asilo e confidenze imbarazzanti.