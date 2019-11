Zlatan Ibrahimović saluta i Los Angeles Galaxy: "Ora tornate a guardare il baseball"

Zlatan Ibrahimović è sicuramente l’attaccante più appetibile per i club di tutto il mondo. Lo svedese, seppure abbia 38 anni e giochi in un campionato non molto ambito come l’MLS, è riuscito a segnare 31 gol in 31 partite, contando anche i playoff persi 5-3 contro i Los Angeles FC.

In queste settimane sta circolando molto il suo nome poiché ha un contratto in scadenza con i Los Angeles Galaxy. Fino ad oggi si parlava anche di un possibile rinnovo, smentito direttamente dal diretto interessato grazie ad un messaggio – tipico di Zlatan Ibrahimović – rilasciato sul suo profilo Instagram.

Le parole di Zlatan Ibrahimović

Inizialmente la frase “I came, I saw, I conquered”, tradotta in “Veni, vidi, vici” nella lingua latina. Questa affermazione viene attribuita a Giulio Cesare quando annunciò una straordinaria vittoria nella Battaglia di Zela. Da qui si può capire la soddisfazione di Ibrahimović per il percorso compiuto nei Galaxy, autodefinendosi come un “vincitore”, seppure in America, tranne i gol, non abbia portato a casa nessun trofeo.

Successivamente, sul suo post di Instagram, lo svedese ha aggiunto: “Thank you Los Angeles Galaxy for making me feel alive again. To the Galaxy fans – you wanted Zlatan, I gave you Zlatan. You are welcome. The story continues… Now go back to watch baseball – Grazie Los Angeles Galaxy per avermi fatto sentire vivo nuovamente. Ai tifosi: avete voluto Zlatan, vi ho dato Zlatan. Non c’è di che. La storia continua… ora tornate a guardare il baseball”.

Un ringraziamento quindi ai fan dei Los Angeles Galaxy che, a quanto pare, gli hanno dato una seconda possibilità a livello calcistico. Ovviamente, come al suo solito, Zlatan Ibrahimović non si fa pregare per lanciare una frecciatina, dichiarando che ora gli americani, senza di lui in MLS, possono tornare a guardare il baseball.

Al momento il futuro di Zlatan Ibrahimović è molto incerto. In Italia si parla del Bologna, dove in molti sono convinti che nel nostro Paese verrebbe per aiutare Siniša Mihajlović. Tra le altre possibilità ci sono Napoli e Milan, ma non va esclusa una parentesi in Spagna o in Inghilterra.