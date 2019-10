Serie A Tim: probabili formazioni di Brescia-Fiorentina

L’ottava giornata di campionato si concluderà con la sfida di stasera alle ore 20:45 allo stadio Mario Rigamonti tra il Brescia di Mister Corini e la Fiorentina di Mister Montella.

Il Brescia di Corini, dopo la sconfitta contro il Napoli della sesta giornata e avendo saltato la settima contro il Sassuolo per la morte del patron neroverde Giorgio Squinzi, dovrebbe tornare in campo con il modulo 4-3-1-2.

In porta ci sarà il finlandese Jesse Joronen, mentre la difesa dovrebbe essere composta da Stefano Sabelli, Andrea Cistana, dal venezuelano Jhon Chancellor e dal ceco Aleš Matějů, che però si giocherà una maglia da titolare con Bruno Martella. A centrocampo dovrebbero giocare l’azzurro Sandro Tonali, Dimitri Bisoli e Romulo. Lo slovacco Nikolas Špalek dovrebbe giocare trequartista con la coppia d’attacco composta dagli azzurri Alfredo Donnarumma e Mario Balotelli.

La Fiorentina di Montella, invece, dopo la vittoria casalinga contro l’Udinese nella scorsa giornata di campionato, dovrebbe scendere in campo con il 3-5-2: in porta giocherà Bartłomiej Drągowski, la difesa a tre dovrebbe essere composta dal serbo Nikola Milenković, l’argentino Germán Pezzella e l’uruguaiano Martín Cáceres. Confermatissimo anche il centrocampo a cinque che dovrebbe essere composto dal brasiliano Dalbert, dallo spagnolo Pol Lirola, dal cileno Erick Pulgar, dal croato Milan Badelj e dal giovane azzurro Gaetano Castrovilli. In attacco dovrebbero giocare il francese Franck Ribéry e l’azzurro Federico Chiesa, che ha recuperato dal problema muscolare che l’aveva costretto ad uscire dal campo nella sfida della Nazionale contro la Grecia e che quindi giocherà quasi sicuramente dal primo minuto, come confermato anche dalle parole di Vincenzo Montella in conferenza stampa.

Le probabili formazioni di Bescia-Fiorentina:

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Matějů; Bisoli, Tonali, Romulo; Špalek; Donnarumma, Balotelli. Allenatore: Eugenio Corini.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Cáceres; Lirola, Pulgar, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Ribéry. Allenatore: Vincenzo Montella.