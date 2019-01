Serie A Tim, Milan-Napoli: probabili formazioni, orario e diretta tv

Per la seconda giornata del girone di ritorno del campionato di Serie A Tim, il Milan allenato da Gennaro Gattuso si troverà davanti il Napoli di Carlo Ancelotti. I rossoneri ospiteranno i partenopei allo Stadio San Siro di Milano, sabato 26 gennaio 2019 e il fischio d’inizio sarà alle 20:30. Sarà possibile seguire la diretta della partita solo su Dazn che ha acquistato tutti i diritti in esclusiva degli anticipi di Serie A. Dazn è disponibile anche in streaming su tablet, pc, smartphone.

I rossoneri, dopo la sconfitta rimediata contro la Juventus in Supercoppa italiana, hanno ritrovato un po’ di fiducia vincendo lunedì scorso contro il Genoa e adesso ad attenderli ci sono due match molto importanti contro il Napoli, il primo in campionato e il secondo in Coppa Italia. Ad oggi, nelle ultime trasferte a Milano, i partenopei hanno sempre vinto contro i rossoneri e anche nell’ultimo incontro di campionato, sono riusciti a capovolgere il risultato a loro favore, vincendo per 3 a 2.

Le tattiche di gioco

In casa Milan, non è ancora del tutto risolta la situazione infortuni, ma l’allenatore Gattuso ritrova dopo il turno di squalifica: Calabria, Romagnoli e Kessiè out contro il Genoa ma deve fare a meno dell’ennesimo infortunato Zapata, che sarà prontamente sostituito da Musacchio. Invece, malia da titolare sin dal 1°minuto per il neo acquisto Paqueta che ha giocato una buona partita contro il Genoa mentre a rischiare di partire dalla panchina per questo match sarà Calhanoglu. In attacco dal 1° minuto potrebbero partire Suso a destra e Borini a sinistra a sostegno di Cutrone preferito al neo acquisto Piatek, che potrebbe subentrare al giovane attaccante italiano a partita in corso.

In casa del Napoli, Ancellotti per questo match non ha convocato Allan, visti i rumors di una sua possibile cessione e protagonista di una settimana dove non ha preso parte agli allenamenti in vista del match contro i rossoneri. Ritornano dalla squalifica sia Koulibaly che Insigne e anche Hamsik potrebbe scendere in campo contro i rossoneri nonostante i problemi fisici avuti in allenamento. In attacco Milik preferito a Mertens per colpire la porta difesa da Donnarumma.

Ecco nel dettaglio le probabili formazioni di Milan-Napoli che si sfideranno per la seconda giornata del girone di ritorno di Serie A:

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessiè, Bakayoko, Paquetà; Suso, Cutrone, Calhanoglu.

NAPOLI (4-4-2): Meret; Malcuit, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Diawara, Hamsik, Fabian Ruiz; Milik, Insigne.