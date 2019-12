Serie A: Lukaku trascina l’Inter. 4-0 al Genoa e aggancio in vetta alla Juve

Prestazione senza sbavature dei nerazzurri, che possono trascorrere un sereno Natale chiudendo il 2019 in testa al campionato di serie A, in tandem con la Juventus. Per la squadra di Antonio Conte sono ormai archiviati i fantasmi dell’eliminazione dalla Champions League e il pareggio beffa della scorsa settimana a Firenze.

Davanti a circa 57mila spettatori, l’Inter ha conquistato la vittoria numero 13 sulle 17 partite di campionato disputate fino a questo momento, andando al riposo natalizio con 42 punti in classifica, ed una sola sconfitta, quella contro la Juventus del 6 ottobre. Alla ripresa, il giorno dell’Epifania, la truppa di Conte farà visita al Napoli, squadra alla ricerca di una reazione dopo il deludente avvio di campionato, costato l’esonero a Carlo Ancelotti, sostituito da Gennaro Gattuso.

Contro il Genoa, autentico trascinatore Romelu Lukaku, autore di una doppietta, un assist e un regalo al 17enne Esposito, titolare al posto dello squalificato Lautaro, a cui concede l’opportunità di tirare e trasformare un calcio di rigore, che vale il suo primo gol in serie A.

Nonostante la lunga lista di indisponibili, e le squalifiche di Brozovic e Lautaro, Conte manda in campo una squadra decisa a riprendersi la vetta, dopo la vittoria di mercoledì della Juventus in casa della Sampdoria. Di fronte c’è il Genoa, reduce dalla sconfitta nel derby della scorsa settimana e penultimo in classifica.

Gara sbloccata dai nerazzurri al 31’ con un colpo di testa di Lukaku su cross di Candreva. Passa un minuto e il belga serve palla a Gagliardini che calcia di destro, decisiva la deviazione di Romero che mette fuori causa il portiere genoano Radu. Primo tempo dominato dai nerazzurri.

Nella ripresa il Genoa prova a reagire, ma è ancora l’Inter a trovare il gol. Al 64’ prima gioia in serie A per Sebastiano Esposito che trasforma un calcio di rigore concesso per un fallo di Agudelo su Gagliardini. Handanovic si guadagna il gettone di presenza con una bella parata su tentativo di Sanabria, prima del 4-0 realizzato da Lukaku che trafigge Radu con un tiro all’incrocio dei pali.

Inter, alla prima stagione di Antonio Conte, che chiude l’anno in testa al campionato e lancia la sfida per il tricolore alla Juventus, senza dimenticare le romane che non sono molto distanti.