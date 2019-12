Champions League: il Barcellona sbanca San Siro, Inter eliminata

Sarà solo Europa League per l’Inter che doveva battere il Barcellona per approdare agli ottavi di finale di Champions League. I nerazzurri non sono riusciti a concretizzare le occasioni create e si sono dovuti inchinare alla superiorità della squadra spagnola, seppur priva di tanti titolari.

Colpo d’occhio spettacolare a San Siro per la sfida tra Inter e Barcellona, gara che decide le sorti in Champions League della squadra nerazzurra, mentre i blaugrana sono già certi del passaggio agli ottavi come prima del gruppo F. Settantaduemila spettatori per un incasso record di quasi 8 milioni di Euro per spingere la squadra di Antonio Conte verso la vittoria.

Inter che deve fare a meno degli infortunati Sensi, Barella e Gagliardini, che gioca con il 3-5-2. Handanovic tra i pali, linea difensiva con Godin, de Vrij e Skriniar, centrocampo quasi obbligato con Vecino, Brozovic, Borja Valero, D’Ambrosio e Biraghi, in attacco la coppia Lautaro-Lukaku. Barcellona senza Messi, rimasto a casa e con Suarez che parte dalla panchina. In campo il desiderio di mercato di Conte: Arturo Vidal.

Buon avvio dell’Inter che va vicina al gol con Lukaku, murato da Lenglet e con Biraghi, neutralizzato da Neto. Gli ospiti se la giocano e al 23’ passano in vantaggio con Perez servito da un tocco errato di Godin. Il gol stordisce i nerazzurri che rischiano di capitolare ancora, ma fortunatamente Lenglet è impreciso. Nel finale di frazione la squadra di Conte ritorna a creare occasioni, e dopo i tentativi di Lautaro e D’Ambrosio, trova il pari al 44’ con Lukaku.

Inizio di ripresa con i nerazzurri che soffrono le iniziative degli spagnoli. Ci pensa Handanovic a neutralizzare l’iniziativa di Griezman. Inter che ha una grossa occasione con Lukaku al 61’, ma l’attaccante belga spara su Neto. Entrano Suarez e De Jong nel Barcellona e gli ospiti sfiorano il nuovo vantaggio con Vidal: palla di poco a lato. Arriva il momento di Lazaro che sostituisce Biraghi.

Al 72’ gran conclusione di Lautaro che sfiora il palo. Entrano Politano ed Esposito per l’assalto finale. Nerazzurri sbilanciati in avanti che rischiano su un contropiede concluso malamente da Perez. All’85’ nel Barcellona entra Ansu Fati, che un minuto dopo trova il 2-1 con un tiro dal limite. Il gol spegne le speranze dei nerazzurri che provano, senza successo, a trovare il gol del pari.

Finisce con il Barcellona, per la prima volta vittorioso a San Siro contro l’Inter, e la squadra nerazzurra, prima in campionato, che esce comunque tra gli applausi del proprio pubblico.

Classifica gruppo F: Barcellona 14, Borussia Dortmund 10, Inter 7, Slavia Praga 2