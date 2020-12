Serie A: il Milan frena con il Parma, si avvicinano Inter, Napoli e Juve

L’undicesima giornata del campionato di serie A sorride alle inseguitrici del Milan, fermato in casa dal Parma. I rossoneri rischiano la sconfitta contro i ducali, in vantaggio per 2-0 e agguantano il pari solo nel finale. Per la squadra di Pioli, ancora senza Ibrahimovic, una serata sfortunata con ben 4 legni colpiti (tre da Calhanoglu e uno da Diaz), salvata dalla doppietta di Theo Hernandez, dopo il doppio vantaggio del Parma, grazie ai gol di Hernani e Kurtic.

Con questo pareggio il vantaggio del Milan sull’Inter, seconda, si riduce a tre lunghezze. I nerazzurri, dopo la deludente eliminazione dalle coppe europee, vincono in rimonta in casa del Cagliari. I sardi, dopo aver respinto tutti gli attacchi degli uomini di Antonio Conte, grazie alle parate di Cragno, chiudono il primo tempo in vantaggio per merito di Sottil. Nella ripresa i nerazzurri ribaltano la gara negli ultimi 13 minuti grazie ai gol di Barella, D’Ambrosio e il solito Lukaku.

Distacco dalla vetta ridotto anche per Napoli e Juventus, adesso a -4 dai rossoneri. I partenopei, soffrono le iniziative della Sampdoria per tutto il primo tempo, che i doriani chiudono in vantaggio dopo la rete di Jankto. Nella ripresa Gattuso manda in campo Lozano e Petagna, e proprio i due calciatori, partiti dalla panchina, segnano i due gol, per la prima vittoria degli azzurri nello Stadio Diego Armando Maradona.

Dopo i due rigori segnati contro il Barcellona, Cristiano Ronaldo si ripete a Marassi contro il Genoa, trasformando altrettanti penalty, che danno i tre punti alla Juventus, che, dopo essere andata in vantaggio con Dybala, si fa raggiungere dall’ex Sturaro. Resta nei piani alti della classifica il Sassuolo dopo aver regolato, con un rigore di Berardi, il Benevento. Gli emiliani, a quota 22, sono tallonati dalla Roma, che passeggia a Bologna. Per la squadra di Fonseca, un netto 5-1 contro i felsinei. Succede tutto nel primo tempo, con i giallorossi che sbloccano grazie ad un autorete di Poli e arrotondano con Dzeko e Pellegrini. Dopo l’autorete di Cristante, che vale il gol della bandiera per i padroni di casa, la Roma dilaga con le reti di Veretout e Mkhitaryan.

Nelle altre gare netti successo casalinga dell’Atalanta contro la Fiorentina per 3-0 (in gol Gosens, Malinovskiy e Toloi) e del Crotone contro lo Spezia per 4-1 (doppietta di Messias, gol di Reca e Henrique per i calabresi, Farias per i liguri). Vittorie in trasferta per il Verona, 2-1 in casa della Lazio (autorete di Lazzari e Tameze per i veneti, Caicedo per i biancocelesti) e dell’Udinese sul Torino per 3-2 (Pussetto, De Paul e Nestorovski per i friulani, Belotti e Bonazzoli per i granata).

Squadre di nuovo in campo tra martedì e giovedì per la dodicesima giornata con Juventus-Atalanta e Inter-Napoli.

Classifica serie A: Milan 27, Inter 24, Napoli (-1) e Juventus 23, Sassuolo 22, Roma 21, Verona 19, Lazio e Atalanta 17, Udinese 13, Cagliari e Bologna 12, Sampdoria, Parma e Benevento 11, Spezia 10, Fiorentina 9, Torino e Genoa 6, Crotone 5.