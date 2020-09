Serie A: al via il campionato, ecco il programma della prima giornata. Tre gare rinviate

Cosa ne pensa l’autore

Costantino Ferrulli - Ricomincia il campionato di calcio, ma questa volta non abbiamo dovuto attendere molto, visto che il precedente si è chiuso il 2 agosto, per le note vicende legate al Covid-19. Molte squadre sono ancora dei cantieri aperti, dato che il calciomercato chiuderà il 5 ottobre, anche se penso non ci saranno grossi colpi. Juventus e Inter partono favorite, ma, almeno in questa prima parte, vedo bene anche il Milan. Un po’ più indietro tutte le altre.