La città di Napoli si stringe attorno a Diego Armando Maradona: lo stadio San Paolo può diventare stadio Maradona

Stanno arrivando cordogli da tutto il mondo per la morte di Diego Armando Maradona, ove si leggono dei messaggi commoventi da parte di alcuni sportivi come Marc Márquez e di molte società italiane, come la Roma, il Parma e il Milan che hanno voluto ricordare il Pibe de Oro con un post.

Sarà osservato anche un minuto di silenzio per tutte le partite di Champions League e di Europa League che verranno disputate nella giornata di oggi e domani. La stessa cosa avverrà per decisione di FIGC e Lega di Serie A durante il prossimo weekend prima dei match di campionato.

Le iniziative da parte della città di Napoli

Anche il comune di Napoli, con un post di Luigi De Magistriis, si unisce al lutto: “È morto Diego Armando Maradona, il più immenso calciatore di tutti i tempi. Diego ha fatto sognare il nostro popolo, ha riscattato Napoli con la sua genialità. Nel 2017 era divenuto nostro cittadino onorario. Diego, napoletano e argentino, ci hai donato gioia e felicità! Napoli ti ama!”.

Il sindaco però non si ferma qui con i messaggi, dal momento che dopo qualche minuto lancia una idea su Twitter che sta scatenando immediatamente l’entusiasmo dei cittadini napoletani: “Intitoliamo lo Stadio San Paolo a Diego Armando Maradona!!!”. Una idea al momento difficile da realizzare, anche se molto probabilmente i tifosi del Napoli saranno i primi a spingere e portare a termine questa iniziativa. Intanto al Palazzo San Giacomo si sta già cercando di riuscire a cambiare il nome allo stadio.

Intanto nell’impianto di Fuorigrotta, per ricordare al meglio Diego Armando Maradona, si sono accese tutte le luminarie per dare un segno di omaggio al Pibe de Oro. Proprio in queste ore nello stadio San Paolo si stanno allenando i giocatori partenopei per tenersi propri per la sfida in Europa League contro il Rijeka.