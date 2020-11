Il PSG omaggia Maradona, ma è bufera sul sorriso di Icardi

Un’ennesima polemica ha seguito la morte di Diego Armando Maradona. Questa volta non c’entrano nulla gli assembramenti a Napoli o le illazioni in merito alle reali cause della morte del Pibe De Oro (che si è accertato essere dovuta a cause naturali), ma ha a che fare col mondo del calcio, cui il campione argentino è appartenuto per tutta la sua vita e di cui è stato uno dei simboli per eccellenza.

Coinvolto nella polemica è un altro calciatore argentino di grande talento, molto più giovane di Maradona, ovvero Mauro Icardi. Icardi, che fino a due anni fa militava tra le fila dell’Inter, oggi gioca nel Paris Saint-Germain. E proprio indossando la maglia della squadra francese ha avuto una caduta di stile che dai tifosi di Maradona – in primis quelli italiani e argentini – è stata vista come un vero e proprio sfregio alla memoria del campione.

Tutto è accaduto dopo la sfida di Champions League che il Paris Saint-Germain ha giocato e vinto con la squadra tedesca del Lipsia al “Parco dei Principi”. L’intera rosa francese si è messa in posa per dare il suo addio a Diego Armando Maradona: i calciatori, titolari e riserve, si sono infatti sistemati ordinatamente dietro una maglia e una bandiera dell’Argentina con sopra disegnata la faccia del Pibe De Oro.

Tra loro anche Icardi, che era proprio al centro; è stata dunque scattata una foto che subito dopo è stata pubblicata in rete, sui social e sul sito ufficiale del PSG. Ed è proprio a questo punto che sono divampate le polemiche perché tra le facce contrite e serie dei calciatori, spicca quella sorridente di Mauro Icardi. Il suo è un sorriso aperto, impossibile da fraintendere, del tutto inadeguato ad un lutto.

Ovviamente di lì a poco il profilo Instagram dell’ex interista si è riempito di offese e minacce, ma Icardi non ha (ancora) replicato. Una cosa è certa: che tra Maradona e Mauro non corresse buon sangue lo sapevano tutti (il Pibe De Oro lo aveva più volte definito pubblicamente un infame per aver “rubato” la moglie, Wanda Nara, all’amico e collega argentino Maxi Lopez), ma non sarebbe stato più da signori tacere almeno di fronte alla morte?