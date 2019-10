Il Napoli potrebbe perdere Fabian Ruiz: interessa a Barcellona e Real

Il Napoli potrebbe perdere Fabian Ruiz. Il regista è uno degli calciatori azzurri più interessati e quindi più richiesti dai top club del continente. I giornali spagnoli hanno dato la notizia dell’interessamento di Real Madrid e Barcellona che avrebbero gli occhi puntati sul giocatore, ma anche su altri tesserati della rosa del club partenopeo. A dirlo sono due giornali sportivi spagnoli, AS ed El Mundo Deportivo.

Il Napoli potrebbe cedere alcuni tra i suoi migliori talenti: oltre a Fabian Ruiz, infatti, anche Allan, José María Callejón, Dries Mertens e il solito Kalidou Koulibaly hanno molti estimatori. Il Napoli potrebbe diventare una sorta di supermercato per le squadre iberiche, soprattutto se la squadra di De Laurentiis non dovesse centrare nessun risultato nella stagione 2019/2020.

L’interesse è forte e concreto per Fabian Ruiz, soprattutto da parte del Barcellona. Abidal, direttore sportivo dei catalani, lo ha seguito nella trasferta vittoriosa di campionato a Lecce. Il centrocampista del Napoli ha catalizzato l’interesse delle squadre iberiche con le sue prestazioni nella recente edizione del campionato europeo Under 21, dove l’ex Betis ha dato prova di maturità e personalità. I due club spagnoli sono alla costante ricerca di rinforzi per essere competitivi in patria ed in Europa.

Il Napoli ha più di un giocatore appetibile, Fabian Ruiz è però quello che meglio risponde alle caratteristiche che cercano sia i catalani che i bianchi di Spagna; con i suoi 23 anni, potrebbe diventare un riferimento nel gioco e un punto fermo di ogni club che dovesse aggiudicarselo, per i prossimi dieci anni. Lo sanno bene sia il Barcellona che il Real Madrid, che proveranno a convincere il giocatore a lasciare il club partenopeo per la Liga.

I club spagnoli non sono nuovi ad accese rivalità, anche in ambito di calciomercato. In questi giorni le dirigenze dei due club hanno avviato trattative parallele per aggiudicarsi i cartellini di Pogba ed Eriksen, quest’ultimo seguito anche dalla Juve. I partenopei sono alle prese con complicati rinnovi contrattuali, ossia quelli di Mertens e Callejon.