Calciomercato Juventus: sarà asta per il centrocampista danese Eriksen

La Juventus, reduce dalla convincente vittoria in casa dell’Inter, vuole rafforzarsi ulteriormente. L’obiettivo è il forte centrocampista danese del Tottenham, Christian Eriksen, in scadenza di contratto nel 2020.

Il Tottenham, dopo la finale di Champions League persa contro i connazionali del Liverpool, ha perso convinzione e fiducia nei propri mezzi. La squadra di mister Pochettino non brilla nel campionato inglese e, nonostante una totale conferma della rosa dello scorso anno, i risultati non arrivano. Sono molti i calciatori che non stanno rendendo come nelle passate stagioni, tra questi proprio Eriksen che, in scadenza di contratto, potrebbe anche pensare di partire a gennaio. Le tentazioni per cambiare aria sono diverse.

Eriksen, non solo la Juve sulle sue tracce

Sono numerosi i club che vorrebbero in squadra il centrocampista con i piedi buoni e con il vizio del gol. Oltre alla Juventus ci sono le due spagnole più blasonate, Real Madrid e Barcellona. Il Real vede nel danese il sostituto naturale di Modric, mentre il Barcellona ha l’esigenza di “puntellare” il centrocampo con un giocatore capace di fare il trequartista, ma anche bravo nella fase di interdizione, in perfetto stile catalano.

L’addio sembrerebbe certo, anche perché Eriksen ha rifiutato ogni proposta di rinnovo contrattuale degli inglesi. Anche il Tottenham sembra orientato a privarsi del danese, addirittura a gennaio, recuperando qualche sterlina per il suo cartellino, rispetto allo spauracchio di una scadenza contrattuale a parametro zero. Solo un anno fa, Eriksen era stato valutato 100 milioni.

Il Tottenham vorrebbe che si aprisse un’asta a gennaio per il giocatore, volendo capitalizzare il cartellino. Le pretendenti potrebbero avviare una sorta di guerra fredda per il cartellino, aspettando la naturale scadenza per aggiudicarselo a costo zero, previo accordo con il giocatore. La Juve non ha intenzione di mollare dal momento che il giocatore piace molto all’allenatore Maurizio Sarri.