Euro 2021, il "BomBeer" Bobo Vieri scommette sugli Azzurri: "Andremo in finale"

Dopo tanta attesa parte domani Euro 2020. A due giorni da Italia-Turchia, match inaugurale dei campionati europei, Christian “Bobo” Vieri prova a fare qualche pronostico sulla BoboTV (Twitch): “Abbiamo una buona squadra – ha dichiarato l’ex attaccante della Nazionale – Chiellini e Bonucci sono due maestri. Jorginho titolare, Barella titolare nell’Inter campione d’Italia, Verratti titolare del PSG da 10 anni, Chiesa e Insigne sono forti. Bastoni titolare dell’Inter. Che dire, la vedo forte questa Italia“.

Vieri ha poi sottolineato le qualità del terzino Spinazzola e anche l’operato di Roberto Mancini alla guida della Nazionale. “Il Mancio in 2 anni ha creato un super organico. Ci sono squadre più forti agli europei ma indubbiamente abbiamo un grande gruppo. Donnarumma? Tra i primi 2 o 3 a livello internazionale”, ha detto Bobo che ha poi concluso con una battuta di buon auspicio: “Secondo me la nostra nazionale va in finale”.

Nella corsa ai campionati di Euro 2020, l’ex bomber azzurro Bobo Vieri si è conquistato a modo suo una convocazione speciale per la rassegna internazionale del pallone. La sua birra Bombeer sfiora infatti le 2 milioni di bottiglie e si pone il traguardo di raggiungere il sold out, ossia un nuovo record per il Bobone Nazionale.

In soli due mesi Bombeer è andata in produzione con 1 milione e 800 mila bottiglie. Bombeer è un progetto lanciato da Bobo Vieri, da Driss El Faria di 25 H holding e Fabrizio Vallongo di Focus 55. Vieri ha dedicato una birra agli Europei (tutta azzurra), oltre a quella bianca classica e alla rosa, la vera novità perchè tutta per le donne. Ora non resta che tifare azzurri… E speriamo di fare presto un bel cin-cin…

Bobo Vieri intanto si è reso protagonista in Versilia in occasione della cerimonia di presentazione di un torneo di Padel. Padel che sta raccogliendo a Forte dei Marmi adesioni importanti come quelle dell’ex calciatore Galante e dell’allenatore del Milan Stefano Pioli. Una disciplina che anche in tempi di Covid-19 e sotto il periodo degli Europei continua a far registrare un notevole apprezzamento in termini di affluenza e condivisione delle emozioni.