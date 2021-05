Bobo Vieri tra calcio e imprenditoria: un futuro di nome Bombeer

Un passato da goleador, un presente da star del web e influencer, un futuro (forse) come imprenditore a tempo pieno. E chi più ne ha più ne metta, perché le ‘bizzarre’ idee del Bobo sembrano veramente non finire mai. Christian Vieri, per tutti Bobo Nazionale, ex bomber di Inter, Milan, Juventus e Nazionale, ha deciso di scendere di nuovo in campo e di vestire una maglia del tutto innovativa, a tinte rosa. Un omaggio alle donne, a un pianeta che lo ha sempre apprezzato e visto in qualche modo autentico ‘protagonista’, non soltanto nel mondo della notte e degli eventi.

Se quest’anno causa Covid, con tutta probabilità, non potrà essere organizzata la consueta manifestazione sportiva della Bobo Summer Cup (che raccoglie ogni anno tantissimi appassionati di sport e dello spettacolo), dall’altro si avrà più tempo per trascorrere un piacevole e stuzzicante happy-hour in compagnia dei propri amici e conoscenti.

Ecco perché Bobo Vieri ha voluto lanciare Bombeer, la prima birra versione femminile, di colore rosa, che possa raggiungere l’obiettivo della condivisione (in particolar modo durante la stagione estiva ma non solo…) e sconfiggere una volta per tutti la discriminazione tra uomini e donne.

Un gesto apprezzabile ed apprezzato, quella firmato il Bobo Nazionale, che tramite il supporto di altri due soci, ha deciso una volta per tutti di immergersi in una nuova affascinante avventura, quella del beverage, per lui tutta nuova. Ciò non spaventa il Bobo Nazionale che in questi giorni è stato visto a Coverciano in occasione del corso Uefa B/A.

Un corso che si pone la mission di preparare gli allenatori del futuro e di aggiornare tutte le competenze in materia. Oltre a Bobo Vieri, a Coverciano hanno partecipato altri calciatori noti, tra questi Del Piero, Abate, Balzaretti, Montolivo, Matri e De Rossi, ex capitano della “magica” Roma.