Coppa Italia: derby all’Inter, nerazzurri in finale

L’Inter è la prima finalista della Coppa Italia 2021/2022. I nerazzurri si sono imposti con un netto 3-0 nei confronti dei cugini del Milan, nella semifinale di ritorno giocata davanti a circa 75 mila spettatori. Per la squadra allenata da Simone Inzaghi, ancora in corsa per vincere il campionato, la possibilità di conquistare un altro trofeo dopo la Supercoppa vinta contro la Juventus tre mesi fa. In finale a Roma, il prossimo 11 maggio, i campioni d’Italia incontreranno la vincente tra Juventus e Fiorentina.

Atmosfera incredibile a San Siro per la semifinale di ritorno tra Inter e Milan dopo lo 0-0 della gara d’andata. Per i nerazzurri obbligo di vittoria, i rossoneri passerebbero anche con un pari segnando almeno un gol. Simone Inzaghi punta sulla coppia argentina Lautaro-Correa, con Dzeko in panchina. Darmian gioca titolare sulla destra al posto di Dumfries. Stefano Pioli gioca con Giroud unica punta, sugli esterni Leao e Saelemaekers.

Parte benissimo la partita dei nerazzurri che al 4’ sono già in vantaggio: cross di Darmian e splendido tiro a volo di Lautaro Martinez. I rossoneri accusano il colpo e subiscono la pressione dell’Inter. Alla mezzora il Milan alza il suo baricentro e si fa vedere dalle parti di Handanovic che si fa trovare pronto sui tentativi di Leao e Theo Hernandez. Al 39’ rossoneri vicinissimi al gol, salva tutto Perisic a pochi centimetri dalla linea di porta. Sulla ripartenza, contropiede micidiale sull’asse Correa-Lautaro e il Toro supera per la seconda volta Maignan.

Nella ripresa il Milan si presenta con le novità Messias e Brahim Diaz per cercare di riaprire il match, ma è Lautaro ad impensierire Maignan. I rossoneri provano a sfondare ma la difesa nerazzurra non capitola. Al 67’ Milan in gol con Bennacer, ma dopo un check al VAR, l’arbitro Mariani annulla per un fuorigioco di Kalulu. Nel finale i nerazzurri segnano ancora con Gosens, mentre il Milan con Giroud e Theo Hernandez cerca, senza successo, il gol della bandiera.