Calciomercato: Lukaku all’Inter, il Milan non molla Correa, il Napoli su Lozano

Romelu Lukaku è un nuovo giocatore dell’Inter, il colpo del giorno è sicuramente l’attaccante belga che dopo una lunga trattativa è atterrato stanotte a Milano. Infatti l’Inter nel pomeriggio di ieri ha presentato una nuova offerta per il giocatore di ben 83 milioni di euro, bonus compresi (di cui 65 fissi, 10 di bonus e una percentuale di una futura rivendita); si tratta dell’acquisto più costoso di sempre per il club nerazzurro. A Lukaku andranno 8 milioni netti all’anno con un contratto della durata di 5 anni.

Affare che si completa a meno di 24 ore della chiusura del mercato in Premier League, con i Red Devils che hanno accettato l’offerta dopo essersi assicurati il sostituto, Inaki Williams dall’Athletic Bilbao. Grande entusiasmo all’aeroporto dove il belga è stato accolto da centinaia di tifosi in festa, dopo che l’agente Federico Pastorello su Instagram aveva annunciato l’arrivo di Lukaku con una foto sull’aereo e la didascalia: “Ready to take off, direction Milano: Inter, stiamo arrivando”.

L’altra società milanese intanto continua a cercare Angel Correa, come confermato da Maldini, Boban e Massara che lo hanno definito la prima scelta. L’offerta dei rossoneri rimane di 40 milioni di euro più bonus, invece l’Atletico Madrid rimane convinto sulle sue posizioni: vuole almeno 50 milioni per la cessione di Correa.

Il Milan ha il patto con il giocatore, il quale ha rifiutato altre offerte come il Monaco, quindi il club continua ad attendere e sperare che la situazione possa sbloccarsi in quella che è diventata una vera guerra di posizione.

E’ in una situazione simile il Napoli con James Rodriguez e la dirigenza del Real Madrid; il club partenopeo vorrebbe il giocatore in prestito con diritto di riscatto, mentre i blancos vogliono cedere il colombiano, ormai considerato un esubero.

La situazione resta statica ed il Napoli continua ad attendere, intanto arrivano conferme su Lozano, ala messicana, che ormai sembra essere un obiettivo concreto degli azzurri di Ancelotti.

Lo stesso De Laurentiis, presidente del club, ha dichiarato: “Stiamo seguendo Lozano dallo scorso gennaio, noi sappiamo esattamente cosa fare. Lui può essere un buon acquisto per il Napoli così come James Rodriguez oppure il brasiliano Everton, o tanti altri. Quello che mi piace di Lozano è il suo essere giovane a livello d’età”.