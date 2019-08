Inter, Lukaku giunge a Milano: si attendono le visite mediche

Con volo privato da Bruxelles nella notte è atterrato a Malpensa il calciatore Romelu Lukaku, nuovo acquisto dell’Inter per la nuova stagione calcistica. Accanto al giocatore vi era il suo agente Federico Pastorello, che con un post su Instagram aveva annunciato l’arrivo.

Calorosa accoglienza per il neoacquisto che si è limitato soltanto ad alzare le braccia e sorridere. Per le prime dichiarazioni bisognerà attendere le visite mediche che si svolgeranno in giornata.

L’accordo

L’accordo verbare tra il club dell’Inter e il Manchester United è giunto: 65 milioni di euro per l’acquisto di Lukaku, bonus massimo di 10 milioni e inoltre percentuale su una futura rivendita del calciatore. Acquisto costoso e storico della squadra neroazzurra. Infatti, tale trattativa supera i 45 milioni di euro spesi per Bobo Vieri.

Fondamentale per concludere l’accordo e convicere il Manchester United è stato il lavoro dell’agente Federico Pastorello. Lukaku con l’autorizzazione del club inglese è atterrato nella notte a Milano, accolto da molti tifosi con il coro: “Uno di noi, Lukaku uno di noi“. Adesso per il centroavanti è tempo di visite mediche, previste per l’appunto in mattinata.

Il corteggiamento dell’Inter per il calciatore belga ha inizio a Luglio con un pressing costante, soprattutto per anticipare la Juventus nella trattativa. Dopo varie trattative durante l’amichevole del 20 Luglio tra Inter e Manchester, l’allenatore Antonio Conte scambia qualche parola con Lukaku. La svolta arriva il 26 Luglio, quando i bianconeri sorpassano l’Inter nel corteggiamento del 26enne belga, disposti a cedere Dybala. Il calciatore rimane così conteso tra le due squadre.

Lo scambio tra Juve e Manchester si complica, in quanto l’argentino non riesce a trovare l’accordo con il club inglese, così la trattativa sfuma e l’Inter passa all’attacco riuscendo a portare a Milano Lukaku.

La carriera di Lukaku

Lukaku è considerato uno degli attaccanti più forti presenti nel calcio europeo. Il 26enne è approdato in Inghilterra nella stagione calcistica 2011-2012, segnando nelle ultime stagioni in Premier League almeno 10 gol, totalizzando 252 presenze e 113 reti.

Nella stagione 2017-2018 ha segnato il suo 100° gol in Premier, acquistando così il “titolo” di quinto giocatore giovane a segnare 100 volte all’età di soli 24 anni.