NIO presenta i suoi nuovi SUV elettrici EC7 ed ES8

La Cina continua a spingere forte sulla mobilità elettrica visto che, dopo Alibaba, anche NIO ha svelato due novità per le auto a batteria, precisamente con due nuovi SUV ecologici, rappresentati dal SUV coupè EC7, previsto in Cina da Maggio (da circa 65.800 euro), e dalla nuova generazione del SUV ES8, prevista sempre in Cina ma dal Giugno 2023 (partendo da circa 71.200 euro).

Partendo dal primo veicolo presentato nel corso del NIO Day 2022, il SUV coupè EC7, destinato a diventare l’avversario dell’Audi Q8 e-tron Sportback, ed erede del modello EC6, punta molto sull’aerodinamica, stante la presenza di un’ala estraibile sul retro che contribuisce a ottenere un valore di Cx (resistenza aerodinamica) pari a 0,23. A spingere l’EC7 è doppio motore elettrico da 480 kW che sprigiona una coppia motrice di 850 Nm. Secondo l’azienda, lo scatto da ferma a 100 km/h avviene in 3.8 secondi e, per frenare il SUV da quella velocità, occorrono 33,9 metri.

Predisposto per il battery swap (l’azienda ha presentato le stazioni per il battery swap di 3a gen), il SUV coupè EC7 quanto ad autonomia può scegliere tra tre diverse capienze per le batterie, ognuna con una sua autonomia: in particolare i tagli sono da 75, 100 e 150 kWh, che offrono rispettivamente 490, 635 km.e 940 km secondo il ciclo CLTC. Non mancano i sistemi di guida assistita, grazie alla dotazione di 33 sensori, LIDAR compreso.

L’interno è ampio (il veicolo misura (4.968 x 1.974 mm x 1.714 mm, con un interasse di 2.960 mm), tanto da ospitare 5 persone, e offre un maggior senso di spazialità grazie al tettuccio panoramico: lo stile è minimalista ma l’approccio è hi-tech con un infotainment di 12,8” e la possibilità di rivolgersi a un evoluto assistente vocale.

Il SUV ES8 misura 5.099 x 1.989 x 1.750 mm e offre da sedere per 6 persone. Lo stesso powertrain dell’EC7, da 480 kW, qui porta uno sprint da 0 a 100 km orari in 4,1 secondi e una frenata da quella velocità in 34,3 metri. Anche in questo caso è possibile il battery swap e i tagli di batteria montabili sono sempre da 75 kWh, 100 kWh e 150 kWh, con rispettive autonomie sostanziate in 465, 605 e 900 km. Le similitudini col primo veicolo presentato si hanno anche nella dotazione della guida assistita ADAS e nelle tecnologie di bordo.