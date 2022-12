LS7: ufficiale il SUV elettrico hi-tech di Alibaba

Ascolta questo articolo

Alibaba Group, l’alternativa cinese ad Amazon ed Ebay co-fondata da Jack Ma, e la casa automobilistica cinese SAIC Motor (la terza tra le principali aziende automobilistiche operanti nel paese), hanno presentato il secondo veicolo frutto della loro partnership (IM Motors) che questa volta si è sostanziato in un nuovo SUV elettrico.

Il SUV LS7 ha linee fluide, poco rozze, seppur vi è una certa muscolarità nell’insieme. A livello motoristico, il veicolo è previsto in due versioni, a uno o due motori elettrici: per la prima versione è stata precisata una potenza di 250 kW, erogata dal motore applicato solo sul retrotreno. Nel modello a trazione integrale l’avantreno distribuisce 175 kW mentre dietro il motore posteriore eroga 250 kW di potenza: in ragione di tale combinato disposto è possibile beneficiare di un’accelerazione da fermi a 100 km/h in appena 4,5 secondi, avendo a disposizione una coppia motrice pari a 715 Newton metri.

Sul versante dell’autonomia le opzioni messe a disposizione da CATL, con batterie con celle di litio ternarie NMC, sono due, ovvero 90 o 100 kWh, con quest’ultima che permette di coprire 660 km di percorrenza.

Negli interni molto spaziosi si vede la mano tecnologica di Alibaba. L’intera strumentazione è digitale ed è stata resa mediante un ampio display esteso sulla maggior parte del cruscotto senza che vi sottragga spazio, nella visuale, nemmeno il volante che nel SUV LS7 è del tipo yoke, di derivazione aeronautica (una sorta di cloche che si sviluppa verso il basso), visto a bordo anche di alcune recenti Tesla Model S e X. Sempre in ambito di interni tecnologici, colpisce molto anche l’altro display, che occupa la consolle centrale, con funzione di intrattenimento verso i passeggeri e di supporto ad altri controlli.

Attualmente LS7 può già essere pre-ordinato a partire da circa 50.000 dollari, per poi venire consegnato ai clienti in quel di Febbraio, cioè nelle prime fasi del nuovo anno.