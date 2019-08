Nio ES6 Night Explorer Limited Edition, SUV elettrico con illuminazione gaming Razer Chroma RGB

Nel corso del China Digital Entertainment Expo & Conference 2019 (China Joy) appena conclusosi a Shangai, tra i vari stand dedicati al mondo del gaming, oltre a quello di Xiaomi, uno dei più interessanti è stato allestito dalla casa automobilistica cinese Nio, specialista in veicoli elettrici che, per l’occasione, ha presentato il frutto di una collaborazione appena intrapresa con un big della videoludica, l’americana Razer.

Nello specifico, le due aziende hanno annunciato una partnership per l’impiego, sulle alcune future auto elettriche del costruttore cinese, del sistema di illuminazione smart Razer Chroma RGB, attualmente compatibile con circa 130 videogiochi e oltre 500 dispositivi che, utilizzato sulle auto, troverà impiego (non solo, ma anche) nell’offrire al passeggero un’esperienza decisamente immersiva, sia in ambito audio che quanto a giochi di luce.

Il primo frutto di questo partenariato si avrà a breve, con la messa in commercio del SUV elettrico Nio ES6 Night Explorer Limited Edition (sia nel numero, 88 esemplari, che nel prezzo, 59.440 euro circa, pari a 467.800 yuan).

Quest’ultimo, derivato dalla normale ES6 in allestimento Performance (e quindi, in quanto tale, comprensivo di sospensioni attive ad aria), avrà un telaio – grigio opaco con scritte e loghi fluorescenti verdi – realizzato in plastiche rinsaldate dalla fibra di carbonio e lega d’alluminio (7075) ad alta resistenza. Gli interni consentiranno di godere di una sonorità surround 7.1, grazie ad un impianto stereo certificato THX Spatial Audio (standard co-ideato da George Lucas), e di un’illuminazione smart targata Hue Lights.

Andando più sul versante motoristico, la vettura, già al centro di iniziative promozionali sull’e-commerce Razer (concorsi per vincere un test drive o delle decalcomanie), sarà in grado di mettere su strada una potenza di 400kW, tradotti in più consueti 544 cavalli vapore, con uno sprint da 0 a 100 km/h in 4.7 secondi, mentre il parco batterie garantirà un’autonomia di circa 510 km di percorrenza.