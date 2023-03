Lynk & Co 08: ufficiale il suv ibrido di Geely e Meizu

Nelle scorse ore, il gruppo Geely (che controlla anche Lotus), dopo aver presentato i top gamma della serie 20 per conto del brand controllato Meizu, ha annunciato con diversi particolari, anche il suo SUV ibrido Lynk & Co 08.

Il nuovo SUV Lynk & Co 08 ha dimensioni più grandi di una Volvo XC60 o di una BMW X4, pari a 4.820 x 1.915 x 1.685 mm, con un interasse di 2.848 mm che la rende molto spaziosa per l’abitacolo su cui si tornerà in seguito. Esternamente, il look è molto muscoloso. Davanti è completamente chiuso, per migliorare il coefficiente aerodinamico, e presenta due gruppi di luci con elementi verticali che “si fondono in un unico elemento con il cofano“.

Lateralmente le portiere hanno maniglie a scomparsa e, dietro, i due gruppi ottici sono collegati sottilmente da una striscia orizzontale, resa luminosa dai LED. L’interno, come detto molto ampio, offre una consolle centrale, con spazio per un caricatore wireless con cui ricaricare il proprio smartphone, e per un porta bibite posto tra i due sedili. Frontalmente non mancano un head-up display ma, soprattutto, delle superfici visuali.

Dietro il volante, ad esempio, è posto un 12,3 pollici in forma di schermo LCD mentre, nel mezzo, l’infotainment è affidato a un monitor da 15,4 pollici. L’audio conta su un sistema curato da Harman/Kardon: il SUV Lynk & Co 08 ha un proprio sistema operativo ad hoc, mutuato proprio da Meizu per l’occasione, ovvero il Flyme Auto.

Per la parte motoristica, si parla di un motore termodinamico da 1,5 litri da 150 Cv di potenza e di uno elettrico plug-in da 136 Cv: assieme, dovrebbero sfoggiare una potenza di 245 Cv e mettere su strada una coppia motrice massima pari a 545 Newton metri (Nm). Accennato a un consumo di carburante di 1,54 l/100 km, il SUV Lynk & Co 08, anche in ragione della batteria da 17,2 kWh, secondo il ciclo WLTC, con una sola carica dovrebbe essere in grado di percorrere 70 km. Al momento non sono noti altri dettagli o il prezzo, che emergeranno in prossimità della commercializzazione del veicolo.