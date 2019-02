Dove vivono i super ricchi che comprano una Ferrari? Ecco i dati registrati nel 2018

La Ferrari (il brand più forte del mondo) è l’emblema dell’automobilismo, l’orgoglio italiano nel mondo. Probabilmente, tutti gli abitanti della Terra, almeno una volta, hanno desiderato anche solo per 5 minuti di fare un giro su una Rossa di Maranello. Ci sono pochi fortunati, però, che se la sono potuta permettere, e gli ultimi dati rivelano dove vivono e che modelli hanno scelto.

Si parla di un ricavo pari a 3.42 miliardi di euro e di utili per 787 milioni. Solo nel 2018 sono state consegnate 9.251 auto. Si tratta di dati pubblicati dalla Ferrari il 31 gennaio 2019. I ricavi sono praticamente identici a quelli del 2017, con la differenza che il guadagno netto e il numero di consegne sono maggiorati, rispettivamente, del 46% e del 10%.

Dove vive chi compra una Ferrari

Il numero di auto consegnate, come già detto, è stato pari a 9.251, contro le 8.398 del 2017. La maggior parte delle vetture è stata richiesta dalla cosiddetta area EMEA, che include l’Europa, il Medio Oriente, e l’Africa. Il Medio Oriente include paesi come gli Emirati Arabi, il Bahrain, il Libano, il Qatar, e simili. Solamente le auto consegnate nell’EMEA sono passate da 3.737 del 2017 a 4.227 nel 2018, con un rialzo del 13%.

L’America è il secondo continente per numero di ordini effettuati, con un numero di vettore consegnate pari a 3.000, contro le 2.811 segnate nel 2017. Anche in questo caso, si parla di un aumento del 7%. La stessa crescita tenuta dell’EMEA è palesata dai paesi asiatici, come Taiwan, Cina e Hong Kong, con un aumento da 617 a 695 Ferrari ordinate.

Da parte di Giappone, Australia, e Singapore l’incremento è stato “solo” dell’8%. Passando ai modelli scelti, sempre più clienti optano per il motore V12: l’incremento è stato pari al 19.6%, mentre il V8 segna un incremento del 7.3%. L’auto con il motore V12 più venduta è stata la 812 Superfast. I modelli con il motore V8, invece, presentano come leader la Portofino e la 488 Pista.