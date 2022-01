Da Sony ecco il suv elettrico Vision-S 02 a trazione integrale

All’edizione 2020 del CES, la nipponica Sony mostrò un curioso prototipo di berlina elettrica, la Vision-S 01, poi usata per lo più per testare le tecnologie 5G sui veicoli, e per sviluppare le sue strumentazioni di supporto alla guida autonoma, come mostrato la scorsa primavera, quando un team dal Giappone, in collaborazione con Vodafone, ha controllato un esemplare di questo veicolo nel fargli percorrere un circuito su una pista tedesca.

La prossima costituzione, tra qualche mese, della divisione Sony Mobility (che però si occuperà anche di robot in stile Aibo e dei droni Airpeak), lascia presagire come il colosso del Sol Levante stia concretamente esplorando l’opportunità di entrare nel settore delle auto elettriche (come vociferato, in verità, sin dal 2018).

Ecco il suv elettrico di Sony: Vision-S 02

Ciò è stato confermato anche al CES 2022, dove è stato esibito il suv elettrico Vision-S 02 che, grazie al suo interasse (3+ metri) e alle sue dimensioni (4.85 metri di lunghezza per 1.93 di larghezza e 1.65 di altezza), si presta a ospitare sino a 7 persone, cui offrire il beneficio di un’interazione priva di pulsanti fisici, affidata tutta a schermi touch, gesture e comandi vocali, e un intrattenimento senza compromessi, visto che sono previsti una versione ad hoc del servizio di streaming Bravia Core (in auge sulle smart TV del marchio), l’audio avvolgente 360 Reality Audio, e che ci si potrà collegare alla propria PlayStation per giocare da remoto, sull’infotainment di bordo (al centro di un cruscotto touch ultrawide che, ai lati, pone il digital cockpit e il display per il passeggero) e sui tablet innestati nei poggiatesta in favore dei passeggeri posteriori, ai propri titoli preferiti.

Passando all’aspetto più propriamente motoristico, il suv elettrico Vision-S 02 ha un assetto rialzato, in cui le sospensioni a controllo elettronico intervengono su ruote alte a cui sono applicati “cerchi aerodinamici da 20 pollici“. La trazione risulta integrale, con un motore per asse da a 272 cavalli vapore (200 kWatt), all’insegna di una potenza totale pari a 536 CV, con uno speed da 0 a 100 km/h non comunicato, ma una velocità massima pari a 180 km/h.

Secondo l’azienda, gli oltre 40 sensori presenti a bordo, tra cui i LIDAR, offrendo una visione a 360° attorno al veicolo, consentono già oggi alla Vision-S 02 di supportare un livello di guida autonoma di livello 2+, anche se l’obiettivo è arrivare al grado 4. Come per il progenitore Vision-S 01, anche per il suv 02 è previsto un sistema di pilotaggio remoto che sfrutta una connessione 5G a bassa latenza, per la trasmissione dei segnali video e di controllo, oltre che dei dati telemetrici.