AITO Wenjie M7 SUV: ufficiale la seconda auto smart di Huawei

Ascolta questo articolo

Nelle scorse ore, il colosso della tecnologia cinese Huawei ha tenuto un evento nel mercato interno, nel corso del quale si è creduto che la novità di maggior peso fosse la nuova coppia di medio-gamma telefonici Nova 10 e 10 Pro: in realtà, vi è stato spazio anche per una “one more thing“, rappresentata dalla seconda auto smart di Huawei, la AITO Wenjie M7 SUV, erede della M5.

Huawei AITO Wenjie M7 SUV, personalizzabile all’esterno in 6 colorazioni, è sostanzialmente un suv elettrico di lusso a 6 posti, con un telaio che misura 5020 × 1545 × 1775 mm per lunghezza, larghezza e altezza: l’abitacolo ha un interasse di 2605 mm, mentre il raggio di sterzata è pari a poco meno di 6 metri (5.87): davanti vi sono le sospensioni MacPherson mentre, dietro, sono adottate quelle multi-link. L’interno, ideato in 4 varianti, impiega sedili a gravità zero AITO, con la seconda fila che, al posto principale, ha il poggiapiedi: sono presenti uno specchio con luce soffusa, una console cava, il pomello del cambio con diamantatura a cristallo, e diversi benefit.

Innanzitutto, vi è un impianto audio a 7.1 canali, ottimizzato con lo Huawei Sound, conta su 19 unità audio: necessitando di caricare i propri dispositivi mobili, saranno disponibili due piattaforme per la ricarica rapida wireless, da 40W, e altrettanti caricatori per un fast charge cablato, a 66W. La piattaforma per l’infotainment, animata da Hongmeng HarmonyOS, prevede la funzione Super Desktop che permetterà di mirrorare l’homescreen del proprio telefono compatibile e supporta anche il gaming.

Accreditata dei sistemi per la guida assistita di livello L2+, la Huawei AITO Wenjie M7 SUV implementa la piattaforma HUAWEI DriveONE già vista sul crossover Seres SF5 Free Expedition Edition.

Secondo la scheda tecnica illustrata in sede di evento, optando per la versione a trazione integrale, si ottengono 300 Newton metri e 130KW come potenza di trazione sull’avantreno, mentre sul retrotreno si può beneficiare di 360 Newton metri di coppia motrice e di 200KW di potenza di trazione: la batteria assicura una percorrenza di 135 km. In merito al listino della AITO Wenjie M7 SUV, si prevede di lanciare il modello base a 319.800 yuan (45.719 euro), quello di lusso a 339.800 yuan (48.578 euro), che salgono a 379.800 yuan (54.296) per la versione ammiraglia.