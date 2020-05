Verona, Museo di Castelvecchio: mostra virtuale di 600 opere

Cosa ne pensa l’autore

Manuela Mariani - Le opere descritte nei video, alcune con la musica di sottofondo, sono di forte impatto emotivo e piene di storia. In questo periodo osservare le opere da vicino è un toccasana per far viaggiare la mente. Nel museo ci sono tantissime opere, non si riesce a descriverle tutte, aspettiamo tempi migliori per andare a visitare la mostra dal vivo.