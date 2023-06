Venezia, allestita una mostra sulla Giustizia al Museo Correr

“Imago Iustitiae. Capolavori attraverso i secoli“, è questo il nome scelto per la mostra curata da Marina Mattei e allestita al Museo Correr di Venezia. Come si può ben intuire dal titolo, la colonna portante di questa esposizione è il tema della giustizia. Il termine latino Iustitia ha un suo primo ritratto nel II secolo d.C, grazie alla figura del giurista e scrittore latino Aulo Gellio.

Quest’ultimo la ritrae come una donna dall’aspetto pieno di dignità e con espressione severa. Nel tempo, questa figura di donna austera e temibile è rimasta impressa per secoli, ma non è l’unica presente nella storia. La mostra si propone l’obiettivo di mostrare come la figura della Giustizia sia cambiata nel tempo e nelle sue rappresentazioni artistiche.

Imago e Iustitia

Imago e Iustitia sono i due termine chiave di questa mostra: imago, ovvero immagine, e iustitia, come detto prima, giustizia. L’esposizione ha inizio dalla sala della Biblioteca Pisani del Museo Correr, in cui il visitatore potrà scorgere le ricche librerie colme di edizioni stoiche di un certo valore, con volumi e incisioni che illustrano la giustizia. Sono presenti anche tre opere di artisti contemporanei: Ai Weiwei, Kendell Geers e Koen Vanmechelen, gentilmente concesse dalla Fondazione Berengo.

Il percorso di divide in ben sei sezioni in cui viene sviluppata, nel corso dei scoli, la Figura allegorica della Giustizia, dalla nascita della civiltà fino all’età moderna. Saranno esposti reperti archeologici, monete, medaglie, opere su carta, su legno e tavole su cui viene rappresentata la Dea, che diventa Allegoria e Personificazione della stessa città di Venezia che ospita la mostra.

Molte anche le opere dedicate ai luoghi in cui viene pratica la giustizia, i Palazzi moderni decorati da grandi artisti. Tanti i personaggi che hanno fatto la storia della Giustizia come Cesare Beccaria, che si impegnò per abolire la pena di morte, ma anche giurati, letterati, intellettuali e giuristi vengono mostrati nelle opere come protagonisti di Giustizia. Sono presenti opere di Guercino, Andrea Del Sarto, Martini, Nani, Reni, Sansovino, Vasari, Maccari e un bulino di Raffaello.