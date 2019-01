Van Gogh Multimedia Experience apre a Torino

Da oggi 26 gennaio fino al 28 aprile è possibile visitare la mostra dal titolo “Van Gogh – Multimedia Experience“, presso lo Spazio Lancia di Palazzo Lancia, in via Vincenzo Lancia 27, a Torino. Si tratta di un evento nell’evento, poiché già l’edificio Lancia ha di per sé un fascino strutturale di notevole portata ed interesse storico.

Il percorso multimediale naturalmente si sviluppa attraverso le opere del celeberrimo pittore olandese Vincent Van Gogh, toccandone gli apici e le curve. Il risultato è un’armonia di insieme degna di nota, in cui la tecnologia collabora con lo stile avvolgente del Maestro, esaltandone l’opera e avvicinando il pubblico ad una maggiore comprensione della stessa.

Ci si ritrova come immersi in una nuvola composta da arte ed elettronica, di fronte alla quale è impossibile rimanere indifferenti. Van Gogh è un pittore talmente umano da essere considerato nè più nè meno di un uomo tra gli uomini. La sua sofferente vita, i dissidi familiari, la mancanza di riconoscimento da parte della società in cui visse, non sono altro che alcuni dei punti di vicinanza che il pittore ha, tutt’oggi, con ogni essere umano.

Se si pensa che fino a qualche decina d’anni fa tutto quello che una mostra di questo tipo offre al pubblico non esisteva nemmeno sotto forma di prototipo, ci si rende presto conto di quanti vantaggi comporta l’essere nati in un’epoca storica in cui la tecnologia è parte integrante del vivere quotidiano e, nei casi più costruttivi, di come sia capace di mescolarsi all’arte e di renderla fruibile in una maniera del tutto immersiva.

Si tratta di un nuovo modo di concepire le mostre d’arte, capace di attirare anche quel pubblico più giovane che considera le mostre poco suggestive, statiche e noiose. Il prezzo del biglietto intero è di 12 euro, mentre occorrono 8 euro per quello ridotto, che copre le fasce dai 6 ai 18 anni e gli over 65. È invece gratuito per i minori di 6 anni e per le persone disabili.