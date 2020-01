Urbino omaggia il 500esimo anniversario di Raffaello

In occasione del 500esimo anniversario della morte di Raffaello, la città di Urbino è pronta a omaggiarlo con tantissime iniziative. Dalle conferenze alle mostre ai convegni sino ad attività ludiche, sono tantissime le occasioni per ricordarlo e celebrarlo come merita nella sua città. Le conferenze sono cominciate nel mese di gennaio e proseguiranno fino a dicembre grazie alla presenza di esperti comunicatori che lo raccontano.

Tra gli appuntamenti irrinunciabili e immancabili, bisogna assolutamente citare la mostra “Raffaello e Baldassarre Castiglione” curata da Vittorio Sgarbi insieme a Elisabetta Losetti e Pietro Di Natale che ha inizio a giugno per poi proseguire fino a ottobre ed è allestita nelle Sale del Castellare del Palazzo Ducale. In questa mostra, non si racconta solo la figura di Raffaello, ma anche i tantissimi oggetti quali armi, codici e letteratura che hanno rappresentato una epoca intera.

Grazie all’Accademia Raffaello è fruibile un percorso “Raffaello Bambino” ricco di immagini, testi in cui non solo i bambini, ma anche gli adulti possono scoprire la sua figura. Dal mese di aprile, è possibile scoprire tutti i luoghi a lui legati, come la sua casa, in modo d’addentrarsi ancora di più nella sua infanzia e nel suo mondo di bambino.

Ci sono poi una serie di spettacoli dedicati alla figura di Raffaello e al Rinascimento, il periodo nel quale ha vissuto e si è espresso nel modo migliore. Urbino è la sede di alcuni grandi progetti per celebrarlo come davvero merita nel 2020. L’attore Alessandro Preziosi è protagonista al Teatro Sanzio a partire da aprile con uno spettacolo dal titolo “Raffaello. Una vita felice” di Antonio Forcellino che lo racconta e celebra.

Nel mese di maggio, David Riondino e Dario Vergassola sono i protagonisti dello spettacolo “Raffaello, la fornarina, il Cinquecento e altre storie” che si tiene al Teatro Sanzio sino ad arrivare al mese di novembre in cui è allestito lo spettacolo “La leggenda del pittore divino” di e con Matthias Martelli.