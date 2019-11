Un francobollo per festeggiare i 100 anni della Federazione tra le società filateliche italiane

LA “FSFI” Federazione tra le società filateliche italiana, la più alta espressione tra i collezionisti di francobolli ed in particolare dei circoli e le associazioni locali e non solo che li raccolgono, compie il suo secolo di vita.

Era infatti il 1919 quando ufficialmente alcuni collezionisti che formavano sette associazioni si riunirono a Torino.

Le associazioni erano: Associazione filatelica subalpina (Torino), Circolo filatelico italiano (Torino), Circolo filatelico ligure (Genova), Società filatelica bolognese (Bologna), Società filatelica internazionale (Napoli), Società filatelica italiana (Roma), Società filatelica lombarda (Milano)

Per festeggiare la ricorrenza, arriverà a cura del ministero dello Sviluppo Economico anche un omaggio dentellato. L’emissione sarà in uscita il prossimo 22 novembre 2019 in occasione della manifestazione Veronafil (fiore all’ occhiello del panorama filatelico) con un francobollo dal costo di 1,10 euro rappresentante della tariffa B.

Lo stesso verrà stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., è sarà tirato in cinquecentomila esemplari racchiusi in fogli da quarantacinque, curati dalla bozzettista Laura Mangiavacchi.

La vignetta riproduce semplicemente una rielaborazione del logo celebrativo del centenario della Federazione fra le Società Filateliche Italiane.

Durante la manifestazione di Verona sarà in uso anche il bollo del primo giorno di emissione nonché i vari prodotti che Poste italiane realizzerà come il bollettino illustrativo. Ed altri annulli filatelici e prodotti saranno realizzati per l’evento. I francobolli saranno disponibili presso tutti gli uffici postali del territorio nazionale.

Veronafil (dal 22 al 24 novembre) avrà come pezzo forte espositivo il Campionato Europeo di Filatelia Tematica, una esposizione filatelica a concorso che riunisce generalmente ogni 2 anni le migliori collezioni di filatelia tematica in Europa. Numerose le associazioni ed i commercianti che saranno presenti per soddisfare i tantissimi visitatori che raggiungeranno la sede espositiva del Quartiere fiere al Padiglione 9, non solo per i francobolli, ma anche per gli altri hobby